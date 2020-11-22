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Keçiören’in parkları kasımpatılarla donatıldı

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 513 adet parkı kasımpatı çiçekleriyle donattı. 
Keçiören’in parkları kasımpatılarla donatıldı

Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçeklerimizle güzelleştiriyoruz. Her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk.” dedi.

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600 ADET KASIMPATI DİKİLDİ
Keçiören’in, kışın da güller ve çiçekler şehri olduğunu anımsatan Altınok, “Son bir yılda ilçemizdeki park ve bahçelerimizi güller ve çiçeklerle güzelleştirdik. Şuanda 600 adet kasımpatı çiçeğimizi de parklarımıza diktik. Ayrıca dikimi yapılan her bitki için kendi üretimimiz olan doğa dostu gübrelerimizi kullanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

ŞEHRİMİZDE 513 PARK BULUNUYOR
İlçedeki parkların temizliği ve güvenliği konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Altınok, yeni park yapımına ve mevcut parkların revize çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:
“Şehrimizde 513 park bulunuyor. Bunlardan 31 tanesini son bir yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 184 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. İmar artığı olarak bilinen ve görüntü kirliliği oluşturan 35 nokta ile orman alanı olan 5 bölgeyi yeşillendirerek estetik bir görünüme kavuşturduk. Yeni inşa ettiğimiz parklarımızı yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık.”

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