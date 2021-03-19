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Keçiören'in semt pazarlarında Altınok disiplini

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Pazarlarımız eskiden olduğu gibi disiplinli ve modern Keçiören’imize yakışır bir düzen içinde hizmet veriyor.” dedi.
Keçiören'in semt pazarlarında Altınok disiplini

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok semt pazarlarında vatandaşlara konforlu bir alışveriş ortamı sunmak için günlük olarak denetimlerde bulunuyor. İlçede kurulan 45 semt pazarını belli aralıklarla denetleyen ve alışveriş yapan vatandaşların taleplerini dinleyen Altınok, onlardan gelen istekleri değerlendirmeye alıyor. Altınok, yoğun olarak dile getirilen taleplerin karşılanması noktasında ilgili birim müdürlüklerine talimatlar vererek vatandaşın nezdinde hizmet ağını genişletiyor.

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“ÖRNEK SEMT PAZARI UYGULAMAMIZI GELİŞTİRİYORUZ”
“Şehrimizde örnek semt pazarı uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz” diyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçede bulunan açık semt pazarlarının üstünü kapatmak için ise çalışmaların devam ettiği bilgisini paylaştı. Altınok, “Keçiören’de 45 semt pazarı kuruluyor. Bunlardan 17 tanesi üstü kapalı bir şekilde hizmet veriyor. Fiziki koşulları uygun olan açık semt pazarlarımızın da üstünü kapatmaya devam ediyoruz. Mevcut kapalı semt pazarlarımıza klima sistemi kurarak vatandaşımızın kışın sıcak yazın ise serin bir ortamda alışveriş yapmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda pazarlarımızdaki fiyatlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan günlük olarak paylaştığımız sebze ve meyve fiyat listesiyle kontrol altında tutuyoruz.” ifadelerini kullandı.

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