Keçiören'in son konuğu Karadenizliler

Anadolu illerinin Keçiören’e konuk olduğu ve 15 hemşehri derneğinin katılımıyla düzenlenen Ramazan Etkinliklerinin son konuğu Karadeniz illeri oldu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Dünyanın en zengin mutfağı ve en zengin kültürü bizde, dünyada ne varsa yüzde 80 bizde, bu zengin coğrafyanın kültürünü korumak, yaşatmak ve tanıtmak adına illerimizi Keçiören’de misafir ettik, Allah tekrarını nasip etsin” diye konuştu.

Kalaba Kent Meydanı’nda Kar-Der Kültür Evi’nin açılışıyla başlayan geceye Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Ticaret Odası (ATO) bu Başkanı Gürsel Baran, Karadeniz İlleri Dernekler Federasyonu (KAR-DER) Başkanı Ali Fazlıoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Zafer Çoktan, MHP İlçe Başkanı Alpaslan Doğan, halk ozanı Aşık Sefai, Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

REKLAM ATAĞI İLE KARADENİZ TURİZMDE ÖNE GEÇECEK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Karadeniz’in doğal güzellikleriyle büyüleyici bir yanı olduğuna vurgu yaparak, “Milletleri ve devletleri yaşatan kültürleridir. Ülkemizin her yeri ayrı bir güzel, her bir köşesi ayrı bir zenginlik. Karadeniz tanıtım ve reklam atağı ile daha çok turist ağırlayacak ve inanıyorum ki o güzellikleri herkes görmek isteyecek. Çünkü ülkemizin en güzel manzaralarına sahip” diye konuştu.

Ramazan’ın sonuna yaklaşıldığını da söyleyen Altınok, “Allah tekrarını nasip etsin, Türk-İslam alemine hayırlar getirsin, kardeşliğimize vesile olsun. Sevgi ve kardeşliğimiz artsın, kötülüklerden uzak duralım, selam alıp selam vererek sevabımızı artıralım, dargınlıklar son bulsun” temennilerinde bulundu.

