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Keçiören'ke Kırşehir Kaman kardeş belediye oldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak’ın protokol metni imzalamasının ardından Keçiören ve Kaman kardeş belediye oldu.
Keçiören'ke Kırşehir Kaman kardeş belediye oldu

Yurt içinden ve yurt dışından çok sayıda belediye ile kardeşlik bağı kuran Keçiören Belediyesi, son olarak Kırşehir’e bağlı Kaman Belediyesi ile kardeş belediye oldu.
Kırşehir Kaman Belediye Başkanı Necati Çolak ile Başkan Altınok arasında Başkanlık makamında gerçekleşen protokol imza törenine, AK Parti Kaman İlçe Başkanı Kamil Avşaroğlu, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli de katıldı.

BARIŞ PINARI HAREKÂTI’NDA ŞEHİT OLAN ONBAŞININ ADI PARKTA YAŞAYACAK

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Kaman ilçesi ile kardeşlik ilişkilerimiz çerçevesinde karşılıklı olarak projelerimizi, tecrübelerimizi ve birikimlerimizi paylaşacağız. Yurt içi ve yurt dışı kardeş belediyelerimiz ile bölgeler arası dostluk ve tecrübe paylaşımına kapı aralıyoruz. Bu kardeşlik çerçevesinde ilk icraatımız Barış Pınarı Harekatı’nda şehit olan Uzman Onbaşı Umut Coşkun adına Kaman’da bir park yapmak olacak. Şehitlerimizin ve kahramanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz, vatan onlara minnettar” dedi.
Karataş Belediye Başkanı Necati Çolak da "Belediyecilikte çığır açmış efsane Başkan Sayın Turgut Altınok’un tecrübeleri ve birikimleri bizim için değerli, proje alışverişinde bulunacak, istişare içinde olacağız, Keçiören ile kardeşliğimiz hayırlı olsun” diye konuştu.
 

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