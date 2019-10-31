Keçiörenli öğrenciler kuş yuvası yaparak parklara yerleştirdiler

Final Okulları öğrencileri Keçiören’de Ihlamur Vadisi girişine yapılan park ve Kırşehirliler Hatıra Ormanı’na kendi elleriyle yaptıkları kuş yuvalarını yerleştirdi.

Keçiören Belediyesi ve Final Okulları iş birliğinde 9. sınıf öğrencileri öğretmenleri eşliğinde elleriyle yaptıkları kuş yuvalarını ağaçlara tek tek yerleştirirken doğa ve hayvan sevgisinin de önemini vurguladılar.

Kuşlar soğuktan, yağmurdan, aşırı sıcaktan etkilenmesin diye kuş yuvaları yaptıklarını ifade eden çocuklar, tüm hayvanların barınmaya ihtiyacı olduğunu ve hayvanların çoğaldıkça, doğanın daha da şenlendiğini söylediler.

ALTINOK: DUYARLI ÇALIŞMALARINDAN ÖTÜRÜ ÇİÇEKLERİMİZE TEŞEKKÜRLER

Hayvan sevgisini erken yaşta aşılamanın önemine değinen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise, “Öğrencilerimiz minik dostlarını düşünerek böyle bir çalışmaya imza attılar. İnsanlar kadar diğer canlıların da hayatımızda yeri olduğunu, onları da düşünmemiz gerektiğini bizlere gösterdiler. Bu duyarlı çalışmalarından dolayı öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve katkılarını esirgemeyen velilerimizi kutluyorum. Dünyayı çocukların bu merhameti ayakta tutuyor. Çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın sevgisiyle dünya daha güzel bir yer haline geliyor” diye konuştu.

Altınok, bu projelerin devamını beklediklerini ve çocukların doğa ve hayvan sevgisi ile ilgili her projelerini destekleyeceklerini de belirtti.