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Keçiörenli Survivorlar

Keçiören’de “Çocuk Survivor Alanı” Eğlencenin Merkezi Oldu
Keçiörenli Survivorlar

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yaz boyunca çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri ücretsiz survivor alanı kurduklarını belirtti. Altınok, “Çocukken biz Keçiören’de gezecek yer olmadığından Kuğulu Park’a veya Gençlik Parkı’na gezmeye giderdik. Ama gün geldi, Keçiören’e hizmetkâr olduk, ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar. Bu yıl da çocuklarımız yeni bir hizmeti başlattık ve ücretsiz survivor keyfi sunuyoruz” dedi.

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ÇOCUKLARDAN YOĞUN İLGİ
Keçiören Belediyesi, 14 yaşına kadar olan çocukların yaz boyunca keyifli vakit geçirebilmesi için yeni bir hizmete daha imza atarak survivor alanı kurdu. 7’den 70’e tüm çocukların yoğun ilgi gösterdiği survivor alanı, sabah 11.00’den gece 00.00’a kadar ücretsiz olarak hizmet veriyor. 
Aileleriyle birlikte survivor alanına gelen çocuklar burada çeşitli yarışmalar yaparak gönüllerince eğlenirken, anne ve babalar da Keçiören Belediyesinin bu hizmetinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getiriyorlar. 

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN HİZMET ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRDIK”
Çocukların ve gençlerin keyifli vakit geçirebilmeleri için hizmet çeşitliliğini artırdıklarını aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Milletlerin ve devletlerin geleceği çocukları ve gençleridir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştirmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya devam ediyoruz. Birçok projemiz var. Bunlardan biri de ‘Bilim Parkı’ projemizdir. Çocuklar ve gençler için Türkiye`de olmayan bir diğer projemiz ‘Ekolojik Park’ projesidir. İlçemizde bulunan Tema parkımızı geliştirerek şehrimize yeniden kazandıracağız. Çocukların doya doya vakit geçirdiği survivor parkımızı da hizmete açtık. Ayrıca Deniz Dünyası akvaryumumuz Türkiye’de bir ilk olarak hizmete başlamıştır. Yeni balıklar getirdik. Bütün dünyadaki okyanus ve denizlerin hem üstündeki hem altındaki canlıları burada görme imkânı sunuyoruz. Sıcak hava balonu hizmetini başlattık. Balonla Ankara`mızı ve Keçiören`imizi temaşa edeceğiz. Bu sene 50 milyonluk spor yatırımı yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza,  Gençlik ve Spor Bakanımıza ve Spor Toto Teşkilatı Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.  

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