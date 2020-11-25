Keçiörenliler alışverişlerini sıcak semt pazarlarında yapıyor

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ilçedeki semt pazarlarına kurulan ısıtma ve soğutma sistemiyle vatandaşlara yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunduklarını belirtti.

Altınok, “İlk göreve geldiğimiz 1994 yılından bugüne kadar ortaya koyduğumuz en önemli belediyecilik hizmetlerimizden biri de semt pazarlarımızda hayata geçirdiğimiz huzur, güven ve düzen ortamıdır. Pazarlarımız eski düzenine kavuştu. Vatandaşımız artık daha mutlu bir şekilde alışverişlerini yapabiliyorlar” dedi.

İLK KEZ KEÇİÖREN’DE HAYATA GEÇİRİLDİ

Keçiören Belediyesi tarafından kapalı semt pazarlarına kurulan klima sistemi Keçiörenlilere yazın serin, kışın ise sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı sunuyor. Keçiörenlilerin daha ferah, konforlu ve modern koşullarda alışveriş yapmaları için kapalı semt pazarlarına kurulan ısıtma ve soğutma sistemi Türkiye’de de bir ilk olma özelliği taşıyor.

“GÖREVİMİZ VATANDAŞIMIZIN HAKKINI VE HUKUKUNU KORUMAKTIR”

Keçiören’de ahlaklı, temiz ve dürüst ticareti teşvik etmek için semt pazarlarına büyük önem verildiğini ve buraların her gün denetlendiğini aktaran Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Hz. Ömer’in, ‘Fırat kenarında bir kurt bir koyun yerse korkarım ki kıyamet gününde onun bile hesabı Ömer`den sorulur’ sözlerine de atıfta bulunarak şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şehrimizin hizmetkârı olarak bizim görevimiz vatandaşımıza mutlu bir alışveriş ortamı sunmak ve vatandaşın hakkını ve hukukunu korumaktır. Peygamber Efendimiz (s.a.v), ‘Aldatan bizden değildir’ buyurmuştur. Ticaretimizi; saygıyla, sevgiyle, insanca, kırmadan, gönüller alıp, gönüller yaparak ifa etmeliyiz. Hakkı, hukuku koruma işi lafta kalmamalı, gereği yapılmalı. Biz hakkı koruduk, pazarlar inşa ettik, Türkiye’de birçok belediye pazarlarımızı örnek aldı. Güler yüz sâdaka-i cariyedir. Pazarcılarımız işlerini saygıyla ve güler yüzle yaparlarsa bedavadan sevap kazanırlar. Temiz mal satılırsa helal olsun denir, kötü mal satılırsa haram olsun. Haram olsun denirse de esnafımızın kazancından bereket kalkar.”