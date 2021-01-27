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Kedi ve köpekler için mama istasyonları kuruldu

Keçiören Belediyesi tarafından ilçenin dört bir yanına kedi ve köpekler için kurulan mama istasyonları vatandaşın büyük beğenisini kazandı.
Kedi ve köpekler için mama istasyonları kuruldu

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Yiyecek bulmakta zorluk çeken sevimli, masum ve dilsiz canlılarımızı yaşatmak için kolları sıvadık. Keçiörenli hemşehrilerimiz de bu çalışmamıza destek vererek büyük bir dayanışma örneği gösteriyorlar. Sokak hayvanlarımıza karşı duyarlı olan tüm hayvanseverlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.

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İSTASYONLAR RUTİN OLARAK KONTROL EDİLİYOR
Keçiören Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan mama istasyonlarını ilçenin dört bir yanında yaygınlaştırarak sokak kedilerinin ve köpeklerinin yiyecek bulmalarını kolaylaştırıyor. İstasyonlar, Keçiören Belediyesi ekiplerince rutin olarak kontrol edilerek eksilen yiyeceklerin yerine yeni mamalar bırakılıyor. 

TOPLUMSAL DUYARLILIK VURGUSU
Sokak canlılarına karşı toplumsal duyarlılığın oldukça arttığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ise şunları aktardı:
“Vatandaşlarımız gerek sosyal medya üzerinden gerekse diğer mecralardan bizlere ulaşarak can dostlarımıza dair taleplerini rahatlıkla iletebiliyorlar. Biz de derhal harekete geçerek gerekli olan çalışmayı yapıyoruz. Vatandaşlarımızla sürdürdüğümüz dayanışmanın yanı sıra belediye ekiplerimiz de oldukça hassas çalışmalar yapıyor ve yaralı olan sokak canlılarımızı rehabilitasyon merkezimizde tedavi altına alıyorlar. Tedavisi tamamlanan canlılarımızı da sağlıklı bir şekilde tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz.”

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