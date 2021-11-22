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Kediler Şahin’e Emanet

Altındağ Tekin Sokak’ta “kedilerin babası” olarak bilinen İlhan Şahin, sokaktaki hayvanlara karşı gösterdiği davranışlarla takdir topluyor. Şahin, bölgedeki tüm kedilere gözü gibi bakıyor.
Kediler Şahin’e Emanet

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Altındağ’ın Hamamarkası semtindeki Tekin Sokak’ta “kedilerin babası” olarak bilinen İlhan Şahin, sokaktaki hayvanlara karşı gösterdiği örnek davranışlarla takdir topluyor. 50 yaşındaki Şahin, beslediği kedilerin bakımını ve gıda ihtiyacını her gün karşılıyor. İş yerinin bulunduğu Tekin Sokak’tan kedilerin ayrılmadığını ifade eden Şahin, “Kedilerin çok iyi hisleri var. Kediler, benim ne zaman geleceğimi bilir ve iş yerimin önünde hepsi beni bekler. Kedilere çocuklarımdan daha çok ilgi gösteriyorum. Hayvanlar da bu sevgiye karşılık veriyor” dedi. 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA

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