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Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı

BALIKESİR'in Bigadiç ilçesinde, önüne çıkan kediyi ezmemek için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı. Yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
Kediye çarpmamak için manevra yapan sürücünün otomobili takla attı

Kaza, ilçe çıkışındaki eski mezarlık yolunda meydana geldi. Sındırgı yönüne giden Erkan Özkan’ın kullandığı otomobilin önüne aniden kedi çıktı. Özkan, kediye çarpmamak için direksiyonu sola çevirince otomobil kontrolden çıkıp, refüje çarparak, takla attı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan Erkan Özkan, ambulansla Bigadiç Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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