Keklik avcısı yakalanınca uyuyor numarası yaptı

Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) Göksun Şefliği Av Koruma Ekipleri, kaçak avcılara karşı denetimlerini 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüyor.
Özellikle bu dönemde bölgede artan canlı mühre ile yasadışı keklik avı konusu üzerinde özellikle duran ekipleri, Nurhak ilçesi kırsalında yaptıkları denetimlerde ilginç bir durumla karşılaştı.
YERE KAPAKLANARAK UYUYOR NUMARASI YAPTI
Canlı mühre ile kaçak keklik avı yapan bir şahıs, av koruma ekiplerini karşısında görünce yere kapaklanarak uyuyor numarası yaptı. Ekiplerin uğraşı sonucunda numaradan yattığı uykusundan uyandırılan şahıs, ceza yemekten de kurtulamadı.
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