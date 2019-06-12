Keklik avcısı yakalanınca uyuyor numarası yaptı

Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi kırsalında canlı mühre ile kaçak keklik avı yaptığı sırada Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü Göksun Şefliği Av Koruma Ekiplerine yakalanan şahıs, uyuyor numarası yaptı.