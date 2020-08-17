Kelâm-ı Kibâr

Allah'ın kendilerini dosdoğru yola ilettiği ve derin düşünen gerçek akıl sahipleri, sözün tamamını dinleyip en güzeline uyanlardır. (39/Zümer-18)

Bir eğitimci gözüyle eğitime dair söylenen güzel sözlere gelin hep birlikte kulak verip dinleyelim ve en güzellerine uyalım.

“Çok söz hayvan yüküdür, az söz erin görküdür.

Bilene bir söz yeter, canda gevher var ise.” (Yunus Emre)

“Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz.” (Hadisi Şerif.)

“İyi bir çocuk yetiştirmek, doğrusu servetten daha değerlidir.” (Salzmann)

“Çocuktu kıyamadım, büyüdü yenemedim.” (Atasözü)

“Eğitimin ilk ve en iyi merkezi ailedir.” (Samuel Smiles)

“Bizim zamanımızda böyle miydi?...” tarzında başlayan tüm şikayetler haksız serzenişlerdir. Hz. Ali diyor ki: “ Çocuklarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların yaşayacağı çağa göre yetiştirin.”

Ey anne babalar! Çocuklarınızdan şikayetiniz mi var? Öyleyse Alexis Carrel’a kulak verelim: “Çocuklar anne ve babalarının kötü örnekleriyle bozulmaya devam ettikçe, yeni bir dünya kuramayız.”

İğneyi kendimize batırmadan çuvaldızı dokunmayalım. “Başağın iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir.” (Konfüçyüs)

“Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, onu aramamak demektir.” (Mevlana) Nasrettin Hoca’nın ahırda kaybettiğini bahçede araması gibi.

Bir benimle olur mu? Deme! “Bütün uyuyanları uyandırmaya bir tek uyanık yeter.” diyor Ali Suat.

“Eğitim, gerçeklerin öğretilmesi değildir. Düşünmek için aklın eğitilmesidir.” (Albert Einstein). Gölge etme, ufukları göster yeter.

“Eğitim, meyvenin kendisi değil, bilgi ağacından meyve toplamaya yarayan bir merdivendir.” (George Bernard Shaw)

“Eğitimin gerçek tek amacı, insanı sürekli sorular sorar bir durumda tutmaktır.” (Bishop Creighton)

“Eğitimin temel amacı, çocukları kendi yeteneklerinin bilincine vardırmaktır.” (Erich Fromm)

“Allah herkese çeşitli kabiliyetler vermiştir, bunları kullanılır hale getiren eğitimdir.” (François de La Rochefoucauld)

“Aslında bir insana yeni bir şey öğretemezsiniz, siz ona yalnız kendi içinde bir şeyler keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz.” (Galileo Galilei)

“Eğitimli insanlar yapabileceklerinden fazlasını söylemeye utanırlar.” (Konfüçyus). Ayçiçeğinin ve buğday başağının boynunu eğip tevazu göstermesi taşıdığı yük ve olgunlaşmasındandır.

“Bir yıl sonrasıysa düşündüğün, tohum ek.

Ağaç dik, on yıI sonrasıysa tasarladığın.

Ama düşünüyorsan yüz yıl ötesini, halkı eğit o zaman…

Bir kez tohum ekersen, bir kez ürün alırsın.

Bir kez ağaç dikersen, on kez ürün alırsın.

Yüz kez olur bu ürün, eğitirsen toplumu.

Birisine bir balık versen, doyar bir defa;

Balık tutmayı öğret, doysun ömür boyunca.” (Kuan Tzu)

“Eğitim görmüş halkı bir yöne sevk etmek kolay, sürüklemek güçtür; idare etmek kolay, köleleştirmek imkânsızdır.” (Montaigne)

“İşleriniz iyi gidiyorsa eğitim bütçenizi iki katına çıkarın, kötü gidiyorsa dört katına.” (Tom Peters)

Öğrencinin kalbine giden yolları bulmak lazım. Bakın ne demiş? Ralph Waldo Emerson: “Eğitim, öğrencilere saygıyla başlar.”

“Eğitimin ilk ve en iyi merkezi evdir.” (Samuel Smiles)

“Eğitim kıvılcımla ateş yakmaktır. Boş bir kabı doldurmak değildir” (Sokrates). Çocuktaki cevheri bulmak lazım.

“Bir insanı ahlaken eğitmeden sadece zihnen eğitmek topluma bir bela kazandırmaktır.” (Theodore Roosevelt)