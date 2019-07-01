Kelaynaklar 'yuvaya' dönüyor

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar, kafeslere alınmaya başlandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki üretim istasyonunda koruma altında olan ve üremeleri için doğaya bırakılan kelaynaklar, kafeslere alınmaya başlandı.

Birecik'te 1977'de 11 kelaynakla kurulan Kelaynak Üretme İstasyonu'ndaki kuşların çoğalması amacıyla çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Üreme dönemi başladığında Fırat Nehri kıyısındaki doğal yaşam alanlarına bırakılan kelaynaklar, göç mevsimi geldiğinde, nesli tükenme riski altında bulunduğundan türün korunması amacıyla tekrar kafeslere alınıyor.

Birecik'teki istasyonda şubatta doğaya bırakılan 261 kelaynaktan 253'ü uzman personel tarafından yakalanarak kafeslere alındı. Kuşların kan örnekleri alınıp, halkalama işlemleri yapıldı. Geçen yıl kelaynaklardan 65 yavru elde edilmişti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü İsrafil Erdoğan, istasyonda 42 yıl önce 2 yetişkin ve 9 yavrunun koruma altına alınmasıyla başlayan çalışmalarla, kelaynak sayısının 300'e yaklaştığını belirtti.

Kelaynakların sayılarının her yıl arttığını vurgulayan Erdoğan, "Kelaynakları, üreme dönemi başlangıç zamanı olan şubatta, kafesleri, kapıları açarak doğaya salıyoruz. Doğal ortamda serbestçe uçan ve beslenen kelaynakları, istasyonumuzdaki kayalık ve tahta yuvalarda üredikten sonra haziranda kafeslere alıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Yüksek gerilim hatlarında çalışmalar yapıldı"

Erdoğan, kelaynak sayılarında 1954'ten itibaren önemli ölçüde azalama görüldüğüne işaret ederek, "Azalma nedenleri arasında zirai ilaçlama, avcılık, iklim şartları, habitat bozukluğu gösterilebilir. Tehditlerden biri de elektrik telleri." diye konuştu.

Bu konuyla ilgili TEDAŞ tarafından Fırat havzası üzerinde bulunan yüksek gerilim hatlarında çalışmalar yapıldığını anlatan Erdoğan, bu çalışmalar sayesinde elektrik tellerinden kaynaklı kuş ölümlerinin azaldığını dile getirdi.

Erdoğan, kelaynakların doğaya bırakıldığı dönemde enerji nakil hatlarına temas edip telef olmaması amacıyla, geçiş güzergahındaki elektrik tellerinin izolasyonla kaplandığını söyledi.

Kelaynakların üreme istasyonunda özel menüyle beslendiğini de belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kelaynakların doğal besinleri çekirge, danaburnu, solucan, kurbağa larvası, zararlı haşere ve böcekler. İstasyonumuzda ise kuşlara her gün yağsız kıyma, haşlanmış yumurta, rendelenmiş havuç, tavuk yemi ve tuzsuz peynirden hazırlanan yem karışımı veriliyor. Kuşlarımız istasyonda rahat ve güvenli ortamda yaşantılarını devam ettiriyor."