  • BIST 1.301
  • Altın 469,387
  • Dolar 7,7271
  • Euro 9,1413
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 12 °C
»

Kelbecer’den ayrılan Ermeniler'den hayvan katliamı

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın ara bulucuğunda yapılan anlaşma gereği, 27 yıldır işgal altında tuttukları Kelbecer'i terk eden Ermeniler bu kez de hayvanları telef etti.
Kelbecer’den ayrılan Ermeniler'den hayvan katliamı

Dağlık Karabağ'da yenilgiyi hazmedemeyen Ermeniler Kelbecer'de evleri yaktı Azerbaycan'ın tarihi zaferi sonrası Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'dan çekilme kararı sonrası Kelbecer'i terk etmeye başlayan Ermeni askerler ve vatandaşlar bu kez de at ve eşekleri telef etti. Bir Rus gazeteci tarafından paylaşılan görüntüde, Ermenilere ait ve eşekleri taşıyamadıkları gerekçe gösterilerek, hayvanların başının kesildiği görüldü. 

10 GÜNLÜK EK SÜRE VERİLDİ

Öte yandan, Azerbaycan, iklim şartları ve doğa koşulları nedeniyle Kelbecer'in boşaltılması için Ermenistan'a 10 gün ek süre verdiğini duyurdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Ermenistan’ın yaşadığı zorluklar ve insani sebeplerden, Azerbaycan Ermenistan’a 10 gün ek süre vermeye karar verdi. Kelbecer’in devir tarihi 15 Kasım’dan 25 Kasım’a ertelendi” ifadelerine yer vermişti. Erteleme talebinin Kelbecer’den Ermenistan’a giden tek yoldaki yetersiz geçiş kapasitesi ile bağlantılı olduğunu söyleyen Hacıyev, Azerbaycan’ın insani nedenlerle erteleme talebine onay verdiğini ifade etmişti. Rusya'nın ara buluculuğunda Azerbaycan ile Ermenistan arasında 10 Kasım'da yapılan anlaşma gereği Ermenistan ordusunun 15 Kasım'da Kelbecer'i terketmeye başlamıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Diyarbakır annelerinden Gülbahar Teker: Teslim olmazsan hakkımı helal etmeyeceğim16 Kasım 2020 Pazartesi 15:54
  • Kelbecer’den ayrılan Ermeniler'den hayvan katliamı16 Kasım 2020 Pazartesi 15:51
  • Bakan Selçuk: Geri ödeme listesindeki ilaç sayımız 8 bin 880'e yükseldi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:24
  • AFAD'dan, 'Kamuoyunun Bilgilendirilmesi' başlıklı yazıya ilişkin açıklama: İzmir'e özel yazılmamıştır16 Kasım 2020 Pazartesi 15:22
  • Minibüsteki ücret tartışması karakolda bitti16 Kasım 2020 Pazartesi 15:08
  • 16 yaşındaki çocuk, tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü16 Kasım 2020 Pazartesi 15:07
  • Posta güvercini 'New Kim' 1,6 milyon avroya satıldı16 Kasım 2020 Pazartesi 15:03
  • Yabancılara konut satışında son çeyrekte rekor beklentisi16 Kasım 2020 Pazartesi 15:00
  • Ahmet Kekeç son yolculuğuna uğurlandı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:58
  • Van merkezli 3 ilde PKK operasyonu: 13 gözaltı16 Kasım 2020 Pazartesi 14:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti