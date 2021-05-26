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Kelebekler Vadisi ihaleye çıktı

İçinde 60’dan fazla kelebek türünü barındıran Beypazarı Kelebekler Vadisi, Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nce 7 yıllığına kiraya veriliyor. Doğal yaşamın en güzel örneklerinden birisi olan vadide arkeolojik kalıntılar da bulunuyor.
Kelebekler Vadisi ihaleye çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı 9’uncu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nce Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı ihale ile 7 yıllığına kiraya verilecek. Beypazarı’nda yer alan vadi orman ve yayla ekosisteminin hâkim olduğu bir nokta içerisinde yer alıyor. Bölgede 60’ın üzerinde önemli kelebek türleri bulunurken, aynı zamanda karaleylek ve bıyıklı doğan sayesinde önemli Kuş Alanı statüsüne sahip bir bölge olarak biliniyor.

7 YILLIĞINA KİRAYA VERİLECEK
Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 9’uncu Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nce Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı ihale ile 7 yıllığına kiraya verilecek.  İhale ile Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki kapı girişi, günübirlik kullanım alanları, saha temizliği ve saha güvenliğinin işletmeciliği kiraya verilecek. 

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60’IN ÜZERİNDE KELEBEK TÜRÜ BULUNUYOR
Beypazarı Kelebekler Vadisi, 2016'da Türkiye'nin 205'inci tabiat parkı olarak tescillenmişti.  Bölgede 60’ın üzerinde kelebek türü bulunuyor. Aynı zamanda karaleylek ve bıyıklı doğan sayesinde önemli kuş alanı statüsüne sahip olan bölge yaban hayvanları bakımından da zengin olarak biliniyor. 

YABAN HAYVANLARINA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR
Kızıl Geyik, Yaban Domuzu, Kurt, Tilki, Tavşanın görüldüğü saha ve çevresi Avrupa ölçeğinde korunmada öncelikli türler-SPEC kriterine sahip. Vadide üreyen diğer önemli kuşlar arasında angıt kuşu, küçük akbaba ve kuzgun da yer alıyor.

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ARKEOLOJİK KALINTILAR BULUNUYOR
Saha içerisindeki ve çevresinde arkeolojik kalıntılarda bulunan vadide, İnözü vadisinin doğal sit alanı bakımından önemli peyzaj karakter özelliklerine de ev sahipliği de yapıyor.

LUVİLER, HİTİTLER VE FRİGLERİN YAŞAM ALANI
Saha sınırları ve çevresinde bir tarihi yaşam merkezleri olarak bilinen Beypazarı'nın ilk ismi "Lagania (Kaya Doruğu Ülkesi)" adını bu vadide bulunan yüksek kayalıklardan alıyor. Bölgeyi; Luviler, Hititler ve Friglerin yaşam alanları olarak kullandıkları düşünülüyor. Aynı zamanda Friglerin bu bölgede büyük hazinelerinin olduğunun bilinmesi bu bölgeyi de değerli kılıyor. Bu medeniyetlerin yaşam alanı olarak kullandıkları mağaralar Roma döneminde birer manastır olarak kullanıldığı kayıtlarda geçiyor. 

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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