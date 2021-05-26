Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü’nce Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı ihale ile 7 yıllığına kiraya verilecek.
İhale ve Teklif Açma Tarihi: 08.06.2021
İhale ile Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı sınırları içerisindeki Kapı Girişi, Günübirlik Kullanım Alanları, Saha Temizliği ve Saha Güvenliğinin 7 yıl İşletmeciliği kiraya verilecek.
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Kelebekler Vadisi Tabiat Parkı, Ankara Beypazarı'nda bulunuyor. Beypazarı Kelebekler Vadisi, 2016'da Türkiye'nin 205'inci tabiat parkı olarak tescillenmişti.
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