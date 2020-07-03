  • BIST 116.859
  • Altın 391,193
  • Dolar 6,8489
  • Euro 7,6908
  • Ankara 28 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
SON DAKİKAMuhafız Alayı Darbe davasında sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu
»

Kemal Sunal kabri başında anıldı

Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal'ın vefatının 20. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.
Kemal Sunal kabri başında anıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncularından Kemal Sunal, vefatının 20.nci yılında kabri başında anıldı.

Sanatçının Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Sanatçının eşi Gül Sunal, törenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kemal Sunal'sız yaşamının çok zor olduğunu söyledi.

Gül Sunal, Kemal Sunal'ın ölümünü yavaş yavaş kabullenmeye başladığını belirterek, "Artarak büyüyen sevgi de büyük bir teselli oluyor bize. Sevenleri hiç yalnız bırakmıyor, çok güzel şeyler yaşıyoruz ama yokluğu da çok acıklı." dedi.

ali-sunal.jpg

"Hakettiği bir sevgiyi görüyor"
Sanatçının oğlu Ali Sunal da babasının vefatı üzerinden 20 yıl geçtiğini hatırlatarak, "Artarak devam eden, hakettiği bir sevgiyi görüyor." diye konuştu.

Kemal Sunal'ı çok özlediğini dile getiren Ali Sunal, "Bizim yeni bir heyecanımız var, torunu oldu. Narin var, 3 yaşından sonra babamla Narin'i tanıştırırken evimizde bol bol Kemal Sunal olacak diye düşünüyorum ve o günü bekliyorum." ifadesini kullandı.

Kemal Sunal'ın kızı Ezo Sunal da "Yirmi yıl oldu daha nice 20 yıllar bu sevgi devam edecek gibi duruyor. Güzel Türk halkının hem kalbinde hem de gülücüklerinde yaşayacak. Bu da en güzel miras bize aslında." değerlendirmesini yaptı.

Törene ünlü oyuncunun ailesinin yanı sıra yakınları, sevenleri ve sanatçı dostları katıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Avaşin bölgesinde PKK'lı terörist silahıyla etkisiz hale getirildi03 Temmuz 2020 Cuma 11:58
  • Bakan Ersoy: İnşa ettiğimiz alanlar kentlerimizin kimliğini yansıtan unsurlar olmalı03 Temmuz 2020 Cuma 11:58
  • Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama03 Temmuz 2020 Cuma 11:41
  • ODTÜ'deki ATO üyesi işletmelerin sorunları çözüldü03 Temmuz 2020 Cuma 11:38
  • TBB Başkanı Feyzioğlu: Diyalog imkanının reddedilmesini doğru bulmuyorum03 Temmuz 2020 Cuma 11:18
  • Darbeci binbaşı FETÖ'nün sivil imamıyla görüşmek için 'operasyonel hat' kullanmış03 Temmuz 2020 Cuma 11:17
  • TÜGVA'dan Ayasofya'nın ibadete açılması için imza kampanyası03 Temmuz 2020 Cuma 11:17
  • Fransa'yı sarsan istifa03 Temmuz 2020 Cuma 11:16
  • HSK bazı mahkemelerin yargı alanlarını yeniden belirledi03 Temmuz 2020 Cuma 11:15
  • 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için 251 bin hatim kampanyası03 Temmuz 2020 Cuma 11:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti