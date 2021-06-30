Kemalpaşa'da kepçe ile otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, 4 gün önce iş makinesiyle otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin ölümüne 1 kişinin de yaralanmasına neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.