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"Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm "

Tokat tanıtım günlerinde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net" dedi.
"Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenikapı Miting alanında "Tokat Tanıtım Günleri" açılış programına katıldı. Programa TBMM Başkanvekili Celal Adan, Ak Parti Grup Başkanvekili ve Tokat milletvekili Özlem Zengin'in yanı sıra çok sayıda Tokatlı siyasetçiler ve vatandaşlar katıldı.

 

“DEAŞ SORUNU ARTIK SADECE BİZİM SORUNUMUZ DEĞİL"

Programda konuşan Bakan Soylu, “İlk kez sorunları bize yıkanların alanlarına aynı sorunları itmeye başladık. Yıllarca bizi bölmek ve parçalamak isteyenlere, yıllarca aramızda münaferet oluşturmak isteyenlere, yıllarca bizim inancımıza göre, kimliğimize göre, mezhebimize göre, oturduğumuz yere göre tasnif etmeye çalışanlara karşı ilk kez sorunları onların alanlarına yıkıyoruz. PYD/PKK sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Amerika'nın da sorunu, Avrupa'nın da sorunu. Bizim alanımıza yıkmışlardı. DEAŞ sorunu artık sadece bizim sorunumuz değil. Onu bize ihraç edenlerin, aynı zamanda onu ülkemize mal etmeye çalışanların da sorunu. DEAŞ'lılar Resulayn'dan, Tel Abyad'dan veya Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden gidecekler Avrupa'ya. Biz almayız. Bu hafta İrlandalısını da gönderiyoruz. Hollandalısını da gönderiyoruz. Belçikalısını da gönderiyoruz. Avusturalyalısını da gönderiyoruz. Önümüzdeki hafta 11 tane Fransız'ını da gönderiyoruz" İfadelerini kullandı.

 

“KENDİ EVİME ATILSAYDI ANCAK BU KADAR ÜZÜLÜRDÜM"

Bakan Soylu, “Dün densizin birisi bir alevi kardeşimizin evine çarptı atmış. Hançerem yırtınırcasına söylüyorum. Ağzım dolu dolu söylüyorum ve bütün benliğimle söylüyorum. Kendi evime atılsaydı ancak bu kadar üzülürdüm. Bu kadar açık ve net. Kendime atılmış olarak kabul ediyorum. Bu milleti bu meselelerin içerisine çekmeye çalışanlara vereceğimiz en büyük cevap, gelişmek, büyümek, zenginleşmek, değerlerimizle, inancımızla, beraberliğimizle Tokat gibi olabilmektir" şeklinde konuştu. Konuşmalarının ardından İçişleri Bakanı ve milletvekilleri açılış kurdelesini kesti.

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