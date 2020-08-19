Kendi işinin patronu 4 kadın

Altındağ Belediyesi tarafından verilen kurslara katılan 4 kadın kendi işletmelerini açarak patron oldu.

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri'nde çeşitli alanlarda kurslarına katılan, kursta edindiği bilgi ve becerilerle kendi işlerinin patronu olan Altındağlı kadınlar giderek çoğalıyor. Terzi, güzellik merkezi, butik, ev yemekleri satışı, takı satışı gibi işler yaparak kendi kendilerinin patronu olan Altındağlı kadınlara, yenileri eklendi. Sevinç Bayan Kuaförü'nün sahibi Sevinç Ahmetova, Derya Yılmaz Güzellik Merkezi'nin sahibi Derya Yılmaz, Elit Kuaför ve Güzellik Salonu'nun sahipleri Dilek Yalçın ve Kamile Öyke kendi işlerinin patronu olarak, Altındağ'ın cesur ve girişimci kadınlarının arasında yerini aldı.

"KENDİ AYAKLARIM ÜZERİNDE DURUYORUM"

Merkezlerde tamamladıkları cilt bakımı, güzellik uzmanlığı ve kuaförlük kurslarının ardından kendi güzellik salonunu ve kuaför dükkanını açan kadınlar, kendi ayakları üzerinde durmanın mutluluğunu yaşıyor. Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Sevinç Ahmetova, kendi işinin sahibi olarak iş hayatına adım attığı için gururlu... "Yola çıktığım ilk andan itibaren Altındağ Belediyesi'nin desteklerini hissettim" diyen Ahmetova, Altındağ Belediyesi'ne ve Başkan Asım Balcı'ya teşekkür etti. İş yerinin ilk açıldığı andan itibaren heyecanlı ve mutlu olduğunu söyleyen Ahmetova "Sevinç Bayan Kuaförü'nün sahibiyim. Daha önce bunu başarabileceğime inanmazdım. Kültür merkezindeki arkadaşlarımın, hocalarımın ve Başkanımızın desteği ile bu işe kalkıştım. Şimdi kendi işimin sahibiyim ve para kazanıyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

"KENDİ İŞİMİZİN PATRONUYUZ"

Elit Kuaför ve Güzellik Salonu'nun sahipleri Dilek Yalçın ve Kamile Öyke de aynı mutluluğu yaşayan Altındağlı kadınlar arasında yer alıyor. 3 yıl süreyle kuaförlük, cilt bakımı, güzellik uzmanlığı alanlarında kursa katılan, Alemdağ Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi üyesi olan Dilek Yalçın ve Kamile Öyke, iş hayatına adım atmaktan dolayı çok gururlu... Kurslara birlikte katılmaya karar verdiklerini söyleyen Dilek Yalçın "Yola arkadaşım Kamile ile birlikte çıktık. Konuya çok ilgimiz vardı ve elimiz de çok yatkındı. Kursa başladıktan sonra el becerimizi daha da geliştirdik. Güzel işler çıkardığımızı fark ettik. Birlikte neden bir dükkan açmıyoruz diye düşündük. En sonunda kendi iş yerimizi açtık. Şimdi kendi işimizin patronuyuz. Burada kuaför, cilt bakımı ve güzellik alanlarında hizmet veriyoruz. Pandemi nedeniyle işlerimiz azalsa da, genel olarak işlerimiz gayet iyi... Bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi'ne ve Başkanımız Asım Balcı'ya, hocamız Nuran Pınarcı'ya ve tüm merkez çalışanlarına çok teşekkür ediyoruz. Destekleri bizim için çok önemli..." dedi.

Derya Yılmaz Güzellik Merkezi'nin sahibi Derya Yılmaz ise kendi başına ayakları üzerinde durmanın bir kadın için çok önemli olduğuna dikkati çekti. Kendi kızlarına da bu bilinci aşılamaya çalıştığını ifade eden Yılmaz "Bana destek olan, mesleğimi öğrenmemi sağlayan, kendimi geliştirmeme yardımcı olan herkese, Başkanımıza ve Altındağ Belediyesi'ne çok teşekkür ederim" dedi.

ALTINDAĞ BELEDİYESİ'NDEN TAM DESTEK

Altındağlı kadınların cesaretleri ve özgüvenleri sayesinde daha da büyük işler başaracaklarına inancının tam olduğunu ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak temel amacımız, hayatın zorluklarını herkes için ortadan kaldırıp, Altındağ'da yaşamayı mutluluk vesilesi yapacak projeler üretmek... Kadın Eğitim ve Kültür Merkezleri de bu amacımızın bir göstergesi... İlçemizde değişik bölgelerde hizmet veren 24 Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi, kadınların yeni bilgi ve becerilerle donanması için çalışıyor. Bu merkezlerde yürütülen faaliyetler, verilen kurslar ve eğitimler sayesinde kadınlar, sosyal hayatın içinde artık çok daha fazla yer alıyor. Kadınlar burada edindikleri bilgi ve beceriler ile çok daha mutlu oluyor, kendi işlerinin patronu oluyor, evlerinin bütçesine katkıda bulunuyorlar. Tüm kadınların emeği bizim için çok değerli... Altındağ Belediyesi olarak daima destekçiyiz, daima yanlarındayız..." dedi.