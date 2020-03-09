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Kendi kurdukları ligde top koşturuyorlar

Gaziantep'te Dülük Mahallesi'nde yaşayanlar birlik ve beraberliği arttırmak, sporu yaygınlaştırmak için Dülük Süper Ligi'ni (DSL) kurdu.
Kendi kurdukları ligde top koşturuyorlar

Gönüllü olarak bir araya gelen Dülük Mahallesi sakinleri, kendi kurdukları ligde 8 takım 250 oyuncuyla mücadele ediyor.

Her hafta düzenlenen müsabakalar, kadınların ve çocukların da seyirci olarak katılmasıyla şenlik havasında geçiyor.

Dülük Mahallesi Muhtarı Hasan Diken, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi çaba ve gayretleriyle kurdukları ligde futbolcuların ve hakemlerin mahallelilerden oluştuğunu söyledi.

Futbol sayesinde sevgi ve saygının arttığına dikkati çeken Diken, "Gençler için çok iyi oldu. Sevgi, saygı, beraberlik arttı. Kardeşler, baba oğul beraber oynuyor. Haksızlık olduğunda hakeme ulaşmadan sorunları aralarında çözerler." diye konuştu.

Dülük Süper Ligi (DSL) Başkanı Rasim Durmaz da oyuncular artmaya başladıktan sonra takımları arttırdıklarını söyledi.

Başlangıçta 2 takım olduğunu hatırlatan Durmaz, "Kimi çıkarsak o küsüyordu. Biz de takımları arttırmaya karar verdik. Oyuncular çoğaldıkça takımlar da arttı. Takımlar çok hırslı. Puanları birbirine yakın. Hedefimiz gençleri sahaya çekmek, kötü alışkanlıklardan kurtarmak. Çok şükür bu amaca ulaşıyoruz. Sevgi, saygı da arttı. Herkes birbirine halini, hatırını soruyor. Futbol bizi birleştirdi. Gaziantep FK'nin altyapısına da oyuncu göndermek istiyoruz." dedi.

Dülükspor Başkanı Ahmet Bilen de 6 yıl önce gönüllü olarak bir araya gelerek, liglerini kurduklarını belirtti.

"Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) bütün kuralları bizim ligimizde de geçerli." diyen Bilen, şunları kaydetti:

"İddia ediyoruz ki Gaziantep'in hiçbir köyünde böyle bir proje, böyle sosyal aktivite yok. Bize has olduğunu düşünüyoruz. Kendi ligimizi kurduk. Disiplin kurulumuz, lig yöneticilerimiz var. Takımlarda 17-55 yaş arasında futbolcularımız var. Federasyonumuzun kararıyla takımlara bir yabancı futbolcu transfer hakkı verdik. Onu da çevre köylerden alıyoruz."

Dülükspor'un 42 yaşındaki kaptanı Mehmet Ali Demir ise ligde oğluyla beraber oynadığını ifade ederek, "Dayım ve amcamlarım da var. Burada oynayabilmek için işlerimizi bile erteliyoruz. Köyün birlik ve beraberliğini sağlamaya çalışıyoruz. Başardığımız için memnunuz." diye konuştu.

Vali Gül'den mahalleliye ziyaret
Mahalleliye destek için ziyarete gelen Gaziantep Valisi Davut Gül de "Spor Şehri Gaziantep Projesi" kapsamında sporu tabana yaymayı amaçladıklarını, bu amaçlarının Dülük Mahallesi'nde gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dülük Süper Ligi'nde 8 takımın mücadele ettiğini anımsatan Gül, malzeme ihtiyaçlarının bir kısmını Valilik, bir kısmını da Büyükşehir Belediyesi tarafından karşıladığını belirtti.

Gül'e ziyaretinde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Serhat Karslıgil, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Şimşek de eşlik etti.

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