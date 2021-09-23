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Kendi yaptıkları İHA’yla Ankara’nın gururu oldular

Liseliler başarılarını, projelerine maddi ve manevi anlamda destek sağlayan Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’la paylaştı. 
Kendi yaptıkları İHA’yla Ankara’nın gururu oldular

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen lisesi öğrencilerinden oluşan ekip, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması’nda kendi ürettikleri İHA’yla 850 takım arasından Ankara birincisi ve Türkiye dokuzuncusu olmayı başardı.

Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen lisesi öğrencileri, TEKNOFEST 2021 kapsamında düzenlenen Türkiye Liseler Arası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. Döner ve Sabit Kanat kategorilerinde Ankara’yı temsil eden öğrenciler, 850 takım arasından finale kalmayı başardı. Öğrenciler daha sonra burada yapılan final bölümünde ise 140 takım içinden yüzde 100 kendi üretimleri olan İHA’yla Türkiye dokuzuncusu ve Ankara birinciliğine layık görüldü. 

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Başkan Oğuz’a ziyaret

Kahramankazan’ın ve Ankara’nın gururu olan öğrenciler başarılarını Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’la paylaştı. Başkan Oğuz kendisini ziyarete gelen öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, çeşitli hediyeler ve ödüller takdim etti. Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Yıldırım, Okul Müdürü ve Danışman öğretmen Fatih Erdoğan da başarılı öğrencilere eşlik etti. 

Hedefleri daha iyi dereceler

850 proje arasından başarılı olan öğrenciler Muzaffer Yücel, Ceren Erdoğan, İrem Elif Yağcı, Efe Baran Gökçe ve Ali Kemal Bilgili’den oluşan takım insansız hava aracını Başkan Oğuz’un kendilerine sağladığı imkânlar ve verdiği desteklerle tamamladıklarını söyledi. Öğrenciler, bundan sonraki hedeflerinin projelerini geliştirerek, seneye yapılacak yarışmada daha iyi bir derece almak olduğunu söyledi.

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Öğrencilerimizin her zaman yanındayım

Başkan Oğuz da, Kahramanakazan’a yaşattıkları gurur için ekibe teşekkür ederek, “Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu başarısı çok önemli. Kahramankazan Belediyesi olarak, eğitim öğretimin her kademesinde olduğu gibi böylesine anlamlı projelere her zaman destek veriyoruz ve vermeyi sürdüreceğiz. Öğrencilerimize projelerini geliştirmeleri için geçtiğimiz yıl maddi ve manevi tüm desteği vermiştik. Bu başarı ve anlamlı ziyaretleri için tekrar teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi. Başkan Oğuz ve öğrenciler daha sonra insansız hava aracını havalandırarak, bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.

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