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Kendilerini ‘cinayet büro amiri’ olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde kendilerini ‘cinayet büro amiri’ olarak tanıtıp, aradıkları yaşlı kişileri, isimlerinin cinayete karıştığını söyleyerek dolandıran 2 şüpheli, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından yakalandı.
Kendilerini ‘cinayet büro amiri’ olarak tanıtan dolandırıcılar yakalandı

Sarayköy ilçesinde dün, 80 yaşındaki A.K.'yi telefonla arayan şüpheliler, kendilerini cinayet büro amiri olarak tanıtıp, yaşlı adama adının cinayete karıştığını ve öldürülen kişinin çalınan altın ile paralarını evinde sakladığı yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Dolandırıcılar, A.K.’den karşılaştırma yapacaklarını söyleyerek, altın ve paraları eve gelen komisere teslim etmesini istedi. Paniğe kapılan A.K. yaklaşık 90 bin lira değerindeki bilezik ve çeyrek altınları eve gelip, kendisini komiser olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan A.K. jandarmadan yardım istedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dolandırıcılık olayına karışan Şenol Tekin (48) ile amcasının oğlu Yusuf Tekin’i (50) kaçmaya çalışırken altınlarla birlikte yakalayıp gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, 2 şüphelinin Sarayköy ilçesinde başka bir kişiyi daha aynı yöntemle 150 bin lira dolandırdığı tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

18 suç kaydı bulunan Şenol Tekin ile 19 suç kaydı bulunan Yusuf Tekin’in bir süre önce cezaevinden denetimli serbestlikle çıktığı öğrenildi.

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