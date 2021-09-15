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Kendilerini murçla yaralayan 9 yıldır tutuklu oğulları için beraat istediler

BURSA'da, anne ve babasını murç ile yaraladığı gerekçesiyle hakkında verilen iki ceza kararı da Yargıtay tarafından bozulan Önder Bilgit’in 3'üncü kez yargılanmasına devam edildi.
Kendilerini murçla yaralayan 9 yıldır tutuklu oğulları için beraat istediler

Olay, 2013 yılı temmuz ayında Mudanya'nın Yalıçiftlik Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Bilgit (30), aileye ait zeytin fabrikasında annesi Emine (62) ve babası Hüseyin Bilgit (60) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Önder Bilgit, eline geçirdiği murçla ile anne ve babasını yaraladı. Yaralı çift, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan Önder Bilgit ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

YARGITAY KARARI BOZDU

Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde Önder Bilgit hakkında, 'yakın akrabayı öldürmeye teşebbüs' suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldı. Önder Bilgit, 2014 yılında görülen duruşmada 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının duruşmalara katılmadığı gerekçesi ve sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması şartıyla kararı bozdu. 2019 yılında ikinci defa yargılaması yapılan Önder Bilgit’e mahkeme heyeti, adli tıp kurumunun cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporu üzerine yine ayrı ayrı 12 yıl 6’şar ay olmak üzere toplam 25 yıl hapis cezası verdi.

Sanık yakınlarının avukatı tarafından karara yapılan itiraz üzerine dosyayı ele alan Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi, sanığın cezai ehliyetine ilişkin yeniden Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması yönünde kararı bozdu. Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıkan Önder Bilgit, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın ailesi ve taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da salonda hazır bulundu.

RAPORU KABUL ETMİYORUZ

Savcı mütalaasında, suçu sabit görülen sanığın, anne ve babasına karşı eylemi nedeniyle ayrı ayrı ‘öldürmeye teşebbüs’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Duruşmada söz alan sanığın babası Hüseyin Bilgit, oğlu için adli tıp kurumundan gelen ‘akıl sağlığı yerinde’ olduğu yönündeki raporu ve mütalaayı kabul etmediklerini belirterek, "Oğlumun beraatine karar verilmesini ve tedavi edilmesini talep ediyorum" dedi.

'DAVA NEDENİYLE PSİKOLOJİMİZ BOZULDU'

Anne Emine Bilgit, oğlunu affettiğini, 9 yıldır süren dava nedeniyle psikolojilerinin bozulduğunu söyledi. Kimseyi öldürmediğini ifade eden tutuklu sanık Önder Bilgit ise, "Uzun süredir infaz görmekteyim. 9 yıldır tutukluyum tahliye olmak istiyorum" diye konuştu.

Sanık avukatlarının rapor talebini reddeden mahkeme heyeti, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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