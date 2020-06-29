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Kendini balkon demirine asan kadın öldü

MANİSA'nın Kula ilçesinde, geçirdiği bunalım sonunu kendini balkon demirine asan Akile Özkaya (66), yaşamını yitirdi.
Kendini balkon demirine asan kadın öldü

Olay, saat 17.00 sıralarında Seyitali Mahallesi'ndaki iki katlı bir evde meydana geldi. Bunalıma girdiği iddia edilen Akile Özkaya, evde kimsenin olmadığı sırada, kendisini ikinci kattaki balkon demirlerine bağladığı iple asarak intihar etti. Kadını, boynunda iple sallanırken gören mahalle sakinleri, durumu 112 acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkaya'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Özkaya'nın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme (OYİ) ekiplerinin incelemelerinin ardından önce Kula Devlet Hastanesi morguna, sonra da otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Acı haberi alıp olay yerine gelen yakınları ve komşuları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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