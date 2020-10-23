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Kendisini aldatan kocası tarafından sokak ortasında darbedildi

Bursa'da Nazif D., kendisini ilişkisi olduğu kadının evinden çıkarken gören eşi Meliha D.’yi çıkan tartışmada darbetti. Nazif D. gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kendisini aldatan kocası tarafından sokak ortasında darbedildi

Olay, çarşamba günü saat 07.30 sıralarında Yıldırım ilçesi, Arabayatağı Mahallesi 1. Asuman Sokak'ta meydana geldi. Meliha D., 40 yıllık eşi Nazif D.’yi kendisini aldattığı şüphesiyle takip etmeye başladı. Evden yaklaşık 2 kilometre uzakta Suriyeli uyruklu bir kadının evinden çıktığını gören Meliha D., çılgına döndü. Meliha D. İle eşi Nazif D arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nazif D., eşinin saçından tutup tokat attı. Meliha D. ise eline geçirdiği mermerle eşinin otomobiline zarar verdi. Sesler üzerine balkona çıkan mahalleli, polise haber verdi. Meliha D. bu sırada kendilerini uyaran mahalleliye de tepki gösterdi.

Olay yerinden ayrılan Nazif D., eve gidip elbiselerini değiştirdikten sonra eşini almak için geri döndü. Burada yine taraflar arasında tartışma çıktı. Gelen polis ekipleri, Nazif D.’yi gözaltına alarak Aile İçi Şiddet Bürosu’na götürdü. Parmağı kırıldığı belirtilen Meliha D. ise hastaneye kaldırıldı. Bu arada olay anı, saniye saniye cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nazif D., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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