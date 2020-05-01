Kendisini durduran trafik polisine saldırdı

Ankara'da bir vatandaş kendisini durduran trafik polisine saldırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklamasında şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.