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Kendisini durduran trafik polisine saldırdı

Kendisini durduran trafik polisine saldırdı
Ankara'da bir vatandaş kendisini durduran trafik polisine saldırdı. Ankara Emniyet Müdürlüğü yazılı açıklamasında şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatıldığını açıkladı.

Ankara Keçiören'de bir şahıs kontrol noktasında kendisini durduran trafik polisine saldırdı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, Keçiören ilçesinde resmi kıyafetli polis memuruna fiziki saldırıda bulunulmasına ilişkin paylaşımların yapıldığı belirtilerek, "27 Nisan 2020 günü saat 19.30 sıralarında mesai sonrası ikametine gitmekte olan polis memuru G.T.'nin kullandığı araca şüpheli B.B.'nin aracıyla çarpması neticesi maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Yaşanan trafik kazası sonrası polis memuruna fiziki saldırı, hakaret ve tehditte bulunan şüpheli yakalanarak hakkında aynı gün adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Polis memuruna saldırı anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

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