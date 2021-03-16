Kendisini garajında iple astı

İZMİR'in Kınık ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Mesut Ş. (61), evinin garajında kendisini iple asarak yaşamına son verdi. Mesut Ş.'nin intihar mektubu da yazdığı öğrenildi.

Olay, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan ve ilaç tedavisi gören Mesut Ş., eşinin evde olmadığı, oğlunun da uyuduğu sırada evinin garajında kendisini iple astı. Eve dönen eşi Hatice Ş., eşini ipe asılı halde görünce bağırmaya başladı. Annesinin sesini duyunca panikleyen ve dışarı çıkan Gökhan Ş. ise eline aldığı baltayla ipi keserek babasını bulunduğu indirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Ş.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcı ve ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Mesut Ş.'nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince evde yapılan incelemede bir mektup bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.