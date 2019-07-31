  • BIST 102.686
  • Altın 255,397
  • Dolar 5,5506
  • Euro 6,1902
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 20 °C
»

Kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'da, Raj Kumar isimli bir adam evine girip kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü.
Kendisini ısıran yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'da, Raj Kumar isimli adam evine giren yılan tarafından ısırıldı. Alkollü olduğu belirtilen talihsiz adam da kendisini sokan yılanı ısırarak öldürdü.

Hastaneye kaldırılan adamın durumunun kritik olduğu belirtilirken doktoru, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

OĞLUM DA ONU ISIRDI

Olayı anlatan Raj Kumar'ın babası Babu Ram, "Bir yılan onu ısırdı. Oğlum da onu ısırdı ve çiğneyerek parçalara ayırdı" ifadesini kullandı. Ram, oğlunun olay sırasında alkollü olduğunu sözlerine ekledi.

"Daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti"

Hastaneye kaldırılan Kumar'ın durumunun kritik olduğu bildirildi. Kumar'ın doktoru NP Singh, "Yılan tarafından ısırıldığı için gelen oluyordu ancak daha önce kimse bir yılanı ısırıp buraya gelmemişti" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Misafir Umduğu Yere Değil Kayıtlı Olduğu Yere Yerleşmeli31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:07
  • Pişman Olmadan Pişman Olmak31 Temmuz 2019 Çarşamba 00:06
  • Uzay hukuku Türkiye'de masaya yatırılacak30 Temmuz 2019 Salı 20:30
  • 'Hayatın tadını köyümüze geldiğimizde aldık'30 Temmuz 2019 Salı 20:15
  • Müzik tutkunlarına 'plak evi'nde nostalji yaşatıyor30 Temmuz 2019 Salı 20:00
  • 'Deniz canlıları tatilinizi kabusa çevirmesin'30 Temmuz 2019 Salı 19:31
  • Adıyaman’da 'üç katlı mağara' bulundu30 Temmuz 2019 Salı 19:15
  • Beden eğitimi öğretmeninin Katar'a uzanan başarısı30 Temmuz 2019 Salı 19:00
  • Görmeyen gözleri Kur'an öğrenme aşklarına engel olmadı30 Temmuz 2019 Salı 18:30
  • Gelin gittiği köyde süt işletmesi kurdu30 Temmuz 2019 Salı 18:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti