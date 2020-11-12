  • BIST 1.291
  • Altın 470,390
  • Dolar 7,8329
  • Euro 9,2349
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 8 °C
»

Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü 

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Mehmet A. (50), birlikte çobanlık yaptığı kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlu Mehmet A.'yı (17) hırsız zannedip tüfekle ateş ederek, öldürdü. 
Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü 

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, Yaylacık Mahallesi Beşoluk Yaylası'nda meydana geldi. Bir çocuk babası Mehmet A., kendisiyle aynı adı taşıyan ve birlikte çobanlık yaptığı oğlu Mehmer A. ile hayvanları beslemek için kaldığı yayla evinin bahçesinden gelen sesi, hırsız zannetti.

Tüfeğini alıp, karanlıkta sesin geldiği yöne doğru ateşledi. 

Vurduğu kişinin bahçedeki tuvaletten dönen oğlu Mehmet A. olduğunu fark eden baba, hemen jandarma ve sağlık ekiplerini arayıp, yardım istedi. Göğsünden vurulan Mehmet A., gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Baba Mehmet A., jandarma tarafından gözaltına alındı. 

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kahramanmaraş'ta kaçak klinik işleten Suriyeli 7 doktor, adliyede12 Kasım 2020 Perşembe 11:02
  • Maske ve mesafenin unutulduğu düğün görüntüleri tepki çekti12 Kasım 2020 Perşembe 11:01
  • AK Parti Bursa Milletvekili Özen'in Covid-19 testi pozitif çıktı12 Kasım 2020 Perşembe 10:57
  • Kendisiyle aynı adı taşıyan tek oğlunu hırsız zannedip, öldürdü 12 Kasım 2020 Perşembe 10:56
  • Bakan Akar: Türkiye’yi Ege karasularına ve Antalya körfezine hapsetme çabalarına karşı durmaya devam edeceğiz12 Kasım 2020 Perşembe 10:30
  • Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 18 gözaltı12 Kasım 2020 Perşembe 10:16
  • Mazgala bakan sokak köpeği, ilgi odağı oldu12 Kasım 2020 Perşembe 10:13
  • Edirne'de fırıncılar, zam kararı çıkmadan ekmeği 2 lira yaptı12 Kasım 2020 Perşembe 10:12
  • Süt kazanında banyo yapan 2 işçi tahliye oldu 12 Kasım 2020 Perşembe 10:10
  • Akdeniz'de göçmenleri taşıyan bot battı: 6 ölü12 Kasım 2020 Perşembe 10:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti