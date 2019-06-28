Keneye dikkat: Dünyada 900, Ankara'da 40 çeşit kene bulunuyor

Keneler üzerine 40 yıldır araştırma yapan Prof. Dr. Zafer Karaer, sıcak havalarda hareket kabiliyeti artan, insanlara ölümcül virüs nakledebilen kenelere karşı, “kırsal alanlara giderken tedbirinizi alın” diyerek vatandaşları uyardı.

Havaların giderek ısınmasının ardından zehirli ve tehlikeli keneler yeniden gündeme gelmeye başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşine (KKKA) neden olan hareket kabiliyetlerini ısıyla paralel olarak artıran keneler için uzmanlar, vatandaşlara birtakım hayati uyarılarda bulundu.

BAŞKENT’TE 40 ÇEŞİT KENE GÖRÜLÜYOR

Türkiye’de 40 yıldır keneler üzerine çalışan ve bu konuda yaptığı çalışmalarla anılan Kene ile Mücadele Derneği (Ken-Der) Kurucu Başkanı ve Ankara Üniversitesi’nden emekli olduktan sonra burada gönüllü araştırmacı olarak çalışan Prof. Dr. Zafer Karaer, keneler üzerine gazetemize konuştu. Dünyada 900, Ankara’da ise 40’a yakın kene türünün bulunduğunu, bunların arasında ‘Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne neden olan ölümcül türlere de rastladığını açıklayan Karaer, kenelerin her yerde bulunabileceğini; ancak kırsal alanlarda kenelere daha fazla rastlanabileceğini söyledi.

KANLA BESLENİYORLAR

Özellikle yaz aylarında ortaya çıkan kenelerin sadece Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığını nakletmediklerini 200’e yakın hastalık etkenini de insanlara ve hayvanlara bulaştırabildiklerinin altını çizen Karaer, “Keneler kırsal alanlarda ve değişik hayvanlarda bulunur. Bir sürü virüs, bakteri taşıyan kene vardır. Bu keneler insanlara olduğu gibi hayvanlara da ölümcül hastalık nakledebiliyorlar. Keneler aslında kanla beslenen hayvandır. İnsanlar kırsal alanlara giderse insanı kene tutabilir. Yoksa kenenin gelip de ‘ben insandan kan emeceğim’ diye bir iddiası yoktur” dedi.

TEDBİR VE KONTROL ŞART…

Kırsal alanlara giden vatandaşları kenelere karşı uyaran Karaer, “Keneler kırsal alanın hayvanlarıdır. Spor, piknik ya da farklı etkinlikler için kırsal alanlara giden insanlar mutlaka tedbirini alıp gitmeli. Örneğin çoraplar paçaların içine sokulmalı. Uzun kollu ve beyaz giysiler giyilmeli. Eve gelindiğinde ise mutlaka tepeden tırnağa çoluk çocuk kene kontrolü yapılmalı. Bu mevsimde riskli bölgeler olarak bilinen Yozgat, Sivas ve Tokat gibi yörelerde bağ, bahçe ve tarlada çalışanlar eve döndükten sonra mutlaka kene muayenesi yapmalı” diye konuştu.

KENE YAPIŞIRSA İLK MÜDAHALE NASIL YAPILMALI

Kenenin vücuda yapışması halinde ilk yapılması gerekenler le ilgili tavsiyelerde bulunan Karaer, “Vücutta kene bulunmuşsa hemen pense, cımbız ya da onlar yoksa bir naylon poşet yardımıyla kene kan emdiği yerden yukarı çekerek çıkartılmalıdır. Kenenin daha fazla kan emmesine son verilmesinde yarar var. Çünkü ne kadar geç kalınırsa o kadar hastalık etkeni verme riski var. Daha sonra kenenin çıktığı yer bol alkol veya kolonya ile yıkanmalı, bulunan kene en yakın sağlı kuruluşuna getirilip uzmanların önerileri doğrultusunda hareket edilmelidir” şeklinde konuştu.

HAYATİ UYARILAR…

Vücuda yapışan keneden kurtulmak için asla yapılmaması gerekenleri de sıralayan Karaer, “Kesinlikle kan emen bir keneye sigara ya da öldürücü bir ilaçla müdahale etmeyin. Bu türlü müdahaleler keneyi kusturur ona bağlı olarak içindeki mikrobu vücuda verir” ifadelerini kullandı.

HAYVANCILIK AZALDI KENELER…

Türkiye’de kene tehlikesinin artmasının bir nedenini de açıklayan Karaer, “Hayvan sayıları azaldığı için buna bağlı olarak insanlarda keneler çoğalmaya başlamıştır. Kırsalda hayvanların azalmasına bağlı olarak kenelerin insanlara daha fazla zararları dokunmaya başlıyor. Bunun için kırsal alanlarda hayvancılık teşvik edilmelidir” sözlerini aktardı.

ANKARA’DAKİ EN TEHLİKELİ KENELER NEREDE?

Karaer, Ankara’daki kene haritasıyla ilgili şunları söyledi: “Kızılcahamam ve Çamlıdere biraz daha diğer yerlere göre daha riskli, bu demek değil ki diğer bölgelerde yok. Bizim bulduğumuz kenelerde hastalık etkeni bulunması açısından bu bölgeler riskli. Bolu’dan Ankara’ya geçiş bölgeleri, Çubuk tarafı da var.”

RAMAZAN SAYGILI / HABERVAKTİM-

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