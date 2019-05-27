Kent estetiğine kadın dokunuşu

Bolu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan kadınlar, ramazan ayında sıcak havaya rağmen hem çevreyi güzelleştiriyor hem de ekmek paralarını kazanıyor.

Yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan ve doğal güzellikleriyle "tabiatın kalbi" olarak adlandırılan Bolu'da Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan kadınlar, ramazan ayında sıcak havaya rağmen hem çevreyi güzelleştirmek hem de ekmek paralarını kazanmak için ter döküyor.

Bünyesinde Abant, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl, Seben Taşlı Yayla Göleti ve Kartalkaya Kayak Merkezi gibi turistik merkezleri barındıran Bolu, doğal güzelliği ve temiz havasıyla her dönem yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Bolu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde çim biçme işinde çalışan 50 kadın, ramazan ayında sıcak havaya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.

Önlüklerini ve yeleklerini giyip maskelerini takarak ellerine yaklaşık 15 kilogram ağırlığındaki çim biçme makinelerini alan kadınlar, şehir merkezindeki 155 parktaki yeşil alanları güzelleştirmek için çaba sarf ediyor.

"Şehri güzelleştiriyoruz"

Park ve Bahçeler Müdürlüğünde 6 yıldır çalışan evli ve iki çocuk annesi 50 yaşındaki Havva Acar, mevsime göre çalışma yaptıklarını söyledi.

Acar, bu dönem çim biçme işlemi gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Çim biçme makinelerini kullanmaya başlamadan önce uzmanından eğitim aldık. Şu anda sorunsuz şekilde bu makineleri kullanabiliyoruz." dedi.

Şehri güzelleştirdiklerini ifade eden Acar, "Çalışmamızı ramazan ayında da sürdürüyoruz. Alıştığımız için zor olmuyor. Çalışmaya sabah saat 08.00'de başlıyoruz ve 17.00'de işimiz bitiyor." diye konuştu.