  • BIST 1.153
  • Altın 436,765
  • Dolar 6,9239
  • Euro 8,1123
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 23 °C
»

Kent genelinde bayram temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde birçok noktada olduğu gibi yaya alt ve üst geçit asansörlerinde de bayram temizliği başlattı.
Kent genelinde bayram temizliği

Yaya alt ve üst geçit asansörlerinin bakım ve onarım çalışmalarına 7/24 ara vermeden devam eden ve birçok alt ve üst geçitte aydınlatma çalışmaları gerçekleştiren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri; temizlik, yıkama ve dezenfeksiyon çalışmalarına da hız vererek asansörleri Kurban Bayramı öncesi Başkentliler için hazırlıyor.

emr_6517.jpg

CAM KULELİ 90 ASANSÖR TEMİZLENECEK
Camiler, havuzlar, yeşil alanlar, cadde ve bulvarlar başta olmak üzere kentte sürdürülen rutin temizlik çalışmalarına ek olarak Ankara'nın mücavir alan sınırlarında bulunan yaya alt ve üst geçitlerindeki cam kuleli 90 adet asansör de bayrama kadar temizlenecek.
   Toplum sağlığını önceleyerek hijyen çalışmalarına ağırlık veren Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri, kenti daha temiz yapmak için gece gündüz yoğun bir mesai harcıyor.

krc_1365.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Madalyalara bir yenisi daha28 Temmuz 2020 Salı 04:30
  • Esnaflar yerini aldı28 Temmuz 2020 Salı 04:00
  • Günlük dezenfekte ediliyor28 Temmuz 2020 Salı 02:33
  • İlaçlama çalışmaları sürüyor28 Temmuz 2020 Salı 02:32
  • EGO'da koltuk anketi28 Temmuz 2020 Salı 01:29
  • ASKİ'den abonelere uyarı!27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:00
  • Çankırılılar Gecesiyle başladı27 Temmuz 2020 Pazartesi 05:19
  • Protokol imzalandı, yüzde 30 indirim Desteği27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:53
  • Zirvekent’te Park Açıldı27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:21
  • Keçiören'de evsel atıklar " ALO ÇÖP ACİL" ile toplanıyor27 Temmuz 2020 Pazartesi 04:12
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti