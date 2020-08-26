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Kent genelinde geniş çaplı temizlik

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından kent genelinde geniş çaplı hurda, kağıt ve atık temizliği başlatıldı.
Kent genelinde geniş çaplı temizlik

Başkent'in muhtelif yerlerinde yapılan inceleme sonrasında kağıt, plastik, hurda, ambalaj ve moloz atıklarının depolandığı alanların tahliye işlemlerine başlanırken, son olarak Çankaya ilçesindeki Keklikpınarı Mevkiinde izinsiz kağıt ve hurda toplayıcılarının depolama alanı olarak kullandığı bölgede temizlik operasyonu gerçekleştiriliyor.

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58 KAMYON ATIK BERTARAF EDİLDİ
Altındağ Hacıbayram Mahallesi ve Çankaya Keklikpınarı'nda yapılan geniş çaplı temizliğin üçüncü gününde 15'e yakın çadır ve baraka kaldırılırken, bölgeden çıkarılan toplam 58 kamyon atık malzeme taşınarak bertaraf edildi.   

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Üç daire başkanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile toplum sağlığı kadar görsel kirlilikle mücadele kapsamında hurda, kağıt ve atık temizliği merkez ve ilçelerde artarak devam edecek. 

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