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Kent gezileri başladı

Büyükşehir Belediyesi, yeniden normalleşme süreci ile birlikte kurulan mutluluk sahneleri ve yapılan spor etkinlikleriyle renklenen Başkent sokaklarında şimdi de kent gezilerine başladı. 
Kent gezileri başladı

Büyükşehir Belediyesi, pandemi sürecinde ara verilen kültür, sanat ve turizm etkinliklerine normalleşme sürecinin başlaması ve yaz aylarının gelmesiyle birlikte yeniden başladı.
   Kurulan mutluluk sahneleri ve spor etkinlikleri ile renklenen Başkent’te bu kez turistik amaçlı “kent gezileri” yeniden başladı. Gezilerin ilki Nallıhan ilçesiyle başlarken; Bala, Kalecik, Kahramankazan, Beypazarı, Polatlı, Çubuk, Ayaş, Çamlıdere, Şereflikoçhisar ve Kızılcaham ilçeleriyle devam etti.

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BAŞKENTİ KEŞFET, YEREL EKONOMİYE CAN VER

    Ankara’nın tanıtımına katkı sağlamak ve yerel esnafa destek olmak amacıyla düzenlenen ücretsiz turistik kent gezilerinin başladığını Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu.
   “Adım Adım Ankara” sloganıyla Başkentlileri kent gezilerine katılmaya davet eden Yavaş, “Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte kültür sanat etkinliklerimiz ve mesleki eğitimlerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün itibarıyla Ankara’mızın dört bir yanını ücretsiz ilçe gezilerimizle keşfe çıkarken esnafımızın da yüzünü güldüreceğiz” dedi.  
   Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ilk etapta Başkent’in 15 ilçesine haftalık olarak rehberler eşliğinde otobüslerle yapılan ücretsiz gezi programı, pandemi kurallarına uygun olarak düzenleniyor.
    Kent gezilerinde yöresel halk pazarlarından alışveriş yaparak yerel esnafa destek olan vatandaşlar, tarihi yerleri de gezip kent turizminin de canlanmasına katkı sağlıyor. 16 Haziran’dan bugüne kadar 540 kişinin katıldığı kent gezilerine Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor.

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ANKARA’YI YAKINDAN TANIMA FIRSATI  

     Vatandaşlar bu geziler sayesinde Ankara’yı yakından tanıma fırsatı bulurken, Beypazarı ilçesini gün boyu gezen Başkentliler, sosyalleştiklerini ve hiç görmedikleri yerleri keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını şu sözlerle ifade ettiler:
-Özgür Öztürk: “İlk defa katıldım. Bir dahaki sefere çocuklarımla katılacağım. Çok güzel oldu bizler için teşekkür ederim.”
-Seçil Kızılkan: “Mansur Başkanımıza teşekkür ederiz. Daha önce Beypazarı’na gelmemiştim. O yüzden mutlu oldum.”
-Necla Kasım: “Devamını bekliyoruz. Mansur Beye çok çok teşekkür ederiz. Daha önce Beypazarı’na gelmiştim ama pandemi sürecinden dolayı böyle bir organizasyonla tekrar gelmek mutlu etti.”
-Gülseren Gülhan: “İlk defa katılıyorum ve çok hoşuma gitti. Düzenlenen bütün gezilere katılacağım. Düzenleyenlerin ellerine sağlık.”
-Saime Özel: “Herkes gibi ben de çok memnun kaldım. Ankara Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ederim.”
-Nurgül Oktay: “Geziyi çok beğendim. Devamını kesinlikle bekliyorum. Daha önce Beypazarı’na gelmiştim ancak böyle rehberlerle gezmek daha iyi oldu.”
-Yiğit Eryiğit: “İlk defa katıldım. Pandemi sürecinde evde oturmak yerine bu gezilere katılmak çok güzel oldu. Nefes aldık.”
-Yeşim Çetin: “Rehberlerimiz çok tatlı. Tarihi yerleri görüyoruz. Onun dışında hem buradaki esnafa destek amaçlı hem de pandemide eve kapanma sürecinin verdiği bunalmayı atmamız için de çok güzel oldu.”
-Deniz Kapısız: “İlk defa katılıyorum. Oldukça keyifli. Rehberlerimiz çok iyi. Gezmediğimiz, görmediğimiz yerleri geziyoruz. ”

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HEDEFLERDEN BİRİ DE BAŞKENT EKONOMİSİNİ CANLANDIRMAK

   Başkan Yavaş’ın çağrısı üzerine kent gezilerine yoğun ilgi gösteren Başkentliler, Başkent 153 üzerinden başvuru yaparak bu gezilere katılmaya devam edebilecek.
    Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı organizasyonu ile yapılan ve Başkentliler kadar yerli ve yabancı turistlerin de katılabileceği kent gezileriyle ayrıca yerel esnafın ekonomisine de katkı sağlanması amaçlanıyor. Yerel pazarlar bu amaçla gezi programı içinde yer alırken, yapılan alışveriş sayesinde kent ekonomisinin canlanması hedefleniyor.
    Kızılcahamam ilçesini ziyaret ederek alışveriş yapan ve turistik yerleri gezerek kentini tanıyan Başkentliler kadar ilçe esnafı da kent gezilerinden oldukça memnun:
-Şevket Ünsal (Esnaf): “Bir yıldır esnaf mağdur. Bekliyoruz, inşallah iyi olacak. Kent gezilerinin de devamını bekliyoruz.”
-Birsel Durak: “Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Pandemiden dolayı çok bunalmıştık evlerde. Bu bize ilaç gibi geldi. Görmediğimiz ilçeleri de başkanımız sayesinde gördük.”
-Mahir Gölcük (Esnaf): “Öncelikle Mansur Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ne kadar müşteri, o kadar gelir. Memnun oluruz.”
-Osman Altaş (Esnaf): “Böyle geziler çok güzel olur hem de esnafa bir can suyu olur. Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederiz.”
-Havva Dumlupınar (Esnaf): “Her zaman bekliyoruz. Her şeyimiz güzel, ürünlerimiz köy ürünü. Her zaman bekleriz. Memnun oluruz.”
-Halime Muhsiroğlu: “Kızılcahamam’ı görmemiştik. Gidelim dedik, geldik. Çok memnun kaldık. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Her konuda vatandaşına yardımcı olan bir başkan…”
-Özlem Muhsiroğlu: “İlk defa belediyemizin gezine katıldık. 153’ten başvurduk. Bu fırsatı bize verdiği için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bundan sonra fırsat buldukça gezilere katılmak istiyorum.”
 

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