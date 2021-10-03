Kent gezileri başladı

Çankırı Belediyesi, kadınlara özel düzenlediği şehir turu ile Çankırı’nın tarihi ve kültürel mekânlarını tanıtıyor. “Şehrimi Geziyorum” Projesini başlatan Belediye, kentin kültürel mirasını vatandaşlarına yerinde gösteriyor.

Belediye Sosyal Hizmetler Birimi, Çankırı’da yaşayan vatandaşlar için şehir gezisi düzenledi. Her Perşembe günü saat 10.00’da Belediye Hizmet Binası önünden kalkacak araç ile şehir turuna katılacak vatandaşların gezi öncesinde isimlerini Hilal Masa’ya yazdırmaları gerektiği bildirildi. İlk etapta kadınlar için düzenlenen gezi programı kapsamında Tarihi Çamaşırhane, Çivitçioğlu ve Buğday Pazarı (Hazımiye) Medreseleri, Yer Altı Tuz Şehri, Ferit Akalın Radyo ve İletişim Evi yer alıyor. Programın ilk haftasına katılan kadınlara ise Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in eşi Betül Esen ile birlikte Meclis Üyeleri Özlem Demirci ve Merve Güldür Temeltaş eşlik etti.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, pandemi sürecindeki yasaklarda dört duvar arasında en çok bunalanların kadınlar olduğunu söyleyerek Çankırı gezilerini öncelikle kadınlardan başlattıklarını belirtti. Esen, şehrin tarihi ve kültürel değerlerini yerinde gözlemleyen kadınların yaşadıkları şehri uzman rehberler eşliğinde daha yakından tanıma şansı bulduklarını ifade ederek her Perşembe günü düzenlenecek geziye Çankırı’da yaşayan tüm kadınları davet etti.