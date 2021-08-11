Kent gezileri devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte Başkentlileri kent gezileriyle buluşturmaya devam ediyor.

Haftanın 6 günü düzenlenen ücretsiz kent gezilerine katılarak şehirlerini tanıma fırsatı bulan Başkentliler, gittikleri ilçelerde ayrıca alışveriş yaparak yerel esnafın ekonomisine katkı sağlıyor. Yöresel pazarların da gezildiği kent gezilerine 15 Haziran’dan bugüne kadar 3 bin 516 kişi katıldı.

ÇAMLIDERE’DE MÜZELERDEN YEREL PAZARLARA TÜM GÜN GEZİ

Gezi programı noktalarından biri olan Çamlıdere’de Doğa ve Hayvan Müzesi’nden Tarım Müzesi’ne, Terazi Müzesi’nden Oyuncak Müzesi’ne, Kültür Evi’nden Kına Evi’ne, türbeden yöresel ürünlerin satıldığı pazarlara kadar birçok yeri ziyaret ederek kentini yakından tanıyan vatandaşlar kadar bölge esnafı da ekonomilerinin canlanmasından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

-Mediha Aslan (esnaf): “Kent gezileri ticari açıdan bizi hareketlendiriyor. Biz esnaf açısından çok iyi, işlerimizi canlandırıyor. Çamlıdere’ye özgü ürünler, oyuncak, bijuteri ve hediyelik eşya satıyorum. Kent gezilerinde insanlar farklı bir yere geldikleri için ilgilerini çekiyoruz. Ailelerine, sevdiklerine hediye götürmek istiyorlar ve bizleri tercih ediyorlar. Hem yerli turistlerimiz yeni yerler görüyor hem de biz esnaf olarak kazanıyoruz, mutluluk verici.”

-Erol Bayramoğlu (esnaf): “Yöresel ürünler satıyorum. Kent gezileri Çamlıdere esnafının kalkınması için çok faydalı. Satış yapıyoruz ve ekonomik sıkıntılardan dolayı bayağı faydası oluyor ve olacaktır da. Teşekkür ederiz.”

-Hüseyin Çakmak (esnaf): “Gözleme, Çamlıdere balı gibi yöresel ürünler satıyoruz. Kent gezilerinin her türlü maddi ve manevi getirisi oluyor. Hem gelen ziyaretçiler ilçemizi görüyor hem de bizden alışveriş yapıyor. Çay içip, yemek yiyor böylelikle de bize faydası oluyor.”

-Selahattin Başıbüyük: “Çamlıdere’de önce müzeleri gezdik. İlk kez katılıyorum. Ankara’da yaşıyoruz ama çoğu ilçelerine hiç gitmedik. Büyükşehir Belediyesinin aracılığıyla gezmiş oluyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.”

-Sabriye Başıbüyük: “Büyükşehir Belediyesinin bu etkinliğini öğrendikten sonra gecikmeli olarak yeni başvurduk. Çok memnun kaldım.”

-Münevver Çam: “Çok beğendim ve memnun kaldım gezimizden. Müzeleri gezdik ve şimdi de güzel bir kahvaltı yapıyorum. İlk defa katılıyorum, gezilerin devam etmesini ve başka yerlere de gitmeyi istiyorum.”

-Nigar Dörtlüışık: “İlk defa katıldım, çok güzel. Çamlıdere’yi çok sevdim. Gezilere devam edeceğim Beypazarı’na da gitmek istiyorum.”

-Solmaz Karakoç: “Çok güzel her zaman gelmek isterim. Çok mutluyum müzeleri gezdik. Çok sevdim gerçekten güzeldi. Devamını da istiyorum. Kızılcahamam, Beypazarı, Nallıhan’ı da görmek istiyorum, hiç görmedim oraları. Çok teşekkür ediyoruz bu fırsatı sağladığınız için.”

-Ümran Kızıltuğ: “Kent gezisi çok güzel bir etkinlik. Daha da çok yerlere gitmek istiyorum. Gölbaşı, Haymana, Kahramankazan’a da gitmek istiyorum. Mansur Bey’e çok teşekkür ediyorum.”

-Zehra Çalvar: “Oğlum internette görmüş ve söyledi, o şekilde haberim oldu. İlk defa katıldım ve gezilere katılmaya devam edeceğim. Bala, Haymana, Çubuk ilçelerine de gitmek istiyorum.”

-Niyazi Özkaya: “Kent gezilerinin düzenlenmesi güzel. Çamlıdere’de müzeleri de gezdik, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.”

-Muttalip Martlı: “Ben çok memnun kaldım. Emekli olduğum için gezmeyi seviyorum. İnşallah bundan sonra da devamlı gezeriz.”

NALLIHAN KUŞ CENNETİ VE TAPTUK EMRE TÜRBESİ’Nİ İLK KEZ GÖRENLER VAR

Yılın her mevsimi turist akınına uğrayan Nallıhan ilçesine 9 Ağustos’ta düzenlenen gezi programına katılan 26 vatandaş da Çayırhan Gölü, Nallıhan Kuş Cenneti, Taptuk Emre Türbesi ve yöresel halk pazarını ziyaret ederek gezi turunun keyfini çıkardı.

Geziye katılan vatandaşlar alışveriş yaparak bir yandan kent ekonomisi canlandırırken bir yandan da keyifli vakit geçirerek boş vakitlerini değerlendirme fırsatı yakalıyor. Nallıhan’a ilk kez gelen ve gün boyu gezen Başkentliler, düşüncelerini şu sözlerle ifade ettiler:

-Hülya Kumkale: “İlk kez ilçe gezilerine katıldım. Nallıhan’a da ilk kez geldim. Geziden çok memnun kaldım. Esnaf için çok yararlı bir gezi oldu. Bundan sonraki gezilere de katılmayı düşünüyorum. Gezi süreci çok eğlenceli geçiyor.”

-Gül Kumkale: “Ankaralı olarak ilk kez Nallıhan’a geliyorum. Bu gezi sayesinde ilçeleri gezme şansım oldu. Görmediğim yerleri görüyorum, alışveriş yapıyoruz. Kardeşimle birlikte geldik ve çok keyifli zaman geçiriyoruz. Mansur Başkan’a teşekkür ediyorum her zaman bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor.”

-Nurten Alkılıç: “Geziler ücretsiz olduğu için herkesin katılmasına imkan veriyor. Ankara’nın bir çok yerini görmeyen insanlar var. Ankara’nın çevresindeki ilçelerini tanımamız ve tarihini öğrenmemiz açısından güzel bir gezi etkinliği. Arkadaş grubumla geldim beraber güzel vakit geçiriyoruz. İlçelerin tarihi yerlerini geziyoruz, yerli ürünlerin satıldığı pazardan alışveriş yapıyoruz.”



-Yasemin Gonca: “Öğretmen arkadaşlarımla bu geziye katıldık. Pandemi döneminde çok bunaldık o nedenle bu nezih geziyi değerlendirmek istedik. Tarihimiz hakkında bilgiler ediniyoruz. Nallıhan’a ilk kez geldim. Diğer gezilere de katılmayı düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.”

-Havva Abay: “Gezi çok eğlenceli geçiyor. Kuş Cenneti’ni ve Nallıhan’ı ilk kez geziyorum. Ailemle katıldım ve bize güzel bir etkinlik oldu.”

-Selahattin Düztaş (esnaf): “Büyükşehir Belediyesinin sebze fidesi desteği ile verdiği fidelerden aldım ektim ve şu an pazarda satışını yapıyorum. Biber ve domatesler çok verimli oldu çok kar ettim. İlçemize kent gezisiyle gelen vatandaşlarda bizden alışveriş yapıyor. Büyükşehirden aldığım sebzeleri yine Büyükşehir’in gezileriyle gelen vatandaşlara satıyorum. Her açıdan destekleniyoruz.”

-Duygu Kutlu (esnaf): “Nallıhan’ın tanıtılmasından gurur duyuyoruz. Seviniyoruz mutlu oluyoruz bu gezilerden. Alışverişlerin bize katkısı çok oluyor.”

KAHRAMANKAZAN’DA VATANDAŞLAR GÜN BOYU GEZDİ

Kent gezileri kapsamında Kahramankazan’ı gezen Başkentliler ise Satıkadın Müze Evi, 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Müzesi ile Kurtboğazı Barajı’na gitme fırsatı bulurken, yöresel pazarlarda alışveriş yaparak da ilçe esnafını sevindirdi.

-Nazif Çolakoğlu(esnaf): “Kent gezileri etkinliğini çok makul ve mantıklı buluyorum. Gayet de güzel. Biz esnafa maddi ve manevi olarak faydası büyük. Hem vatandaşları burada görmek çok güzel. Maddi olarak da katkınız çok büyük tabi ki. Teşekkür ederim çok sağ olun.”

-Behiye Kale: “Çok mutluyum Büyükşehir Belediyemize böyle bir gezi düzenlediği için çok teşekkür ediyorum sonuna kadar devam etmesini istiyorum.”

-Nigar Sayın: “Çok beğendim, çok güzel. İlk defa katılıyorum. Telefonla aradıktan sonra geri döndüler ve kabul ettiler. Hoşumuza gitti bu gezimiz. Teşekkür ederim.”

-Rüveyda Büşra Serbest: “Güzeldi, keyifli geçti.”

-Sevim Ünsal: “Gezimiz gayet güzel genel olarak çok memnunum, çok beğendim. Hiç görmemiştim Kahramankazan’ı. Daha önce de Büyükşehir Belediyesinin gezisine katıldım Çamlıdere'ye gitmiştik, çok güzeldi.”

-Ayşe Koçak: “İlk kez katılıyorum. Kız kardeşimle birlikte geldik. Şu ana kadar memnunum herhangi bir sıkıntı olmadı böyle bir gezi programı düzenlendiği için gerek başkanımıza gerek sizlere çok teşekkür ediyorum.”

-Ümmü Gülsüm Aydoğdu: “Gezimiz güzel geçti. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim.”

-Aygün Yıldırım: “Çok çok güzel. Bu ikinci gezim daha önce Beypazarı'na gittim. Emekli sağlıkçıyım ve Mansur Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizleri düşündüğü için minnettarız. Buradaki esnafa hem bir katkı hem de bizler için harika bir fırsat. Kahramankazan’a daha önce gelmemiştim. Pandemide çok sıkıldık, çıkamadık herkes çok bunaldı.”







