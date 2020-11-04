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Kent içi raylı sistemler mevzuatı yenileniyor

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin yönetmelik hazırlanacak.
Kent içi raylı sistemler mevzuatı yenileniyor

Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kent içi ulaşımda trafik sıkışıklığına bağlı olarak ortaya çıkan zaman kaybı, yakıt tüketimi ile çevre ve gürültü kirliliği sorunlarının asgari seviyeye indirilebilmesi, kentlerde kaliteli ve konforlu ulaşım altyapısının tesis edilmesi için toplu taşımanın ve motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesi amacıyla önemli yatırımlar yapılıyor.

Türkiye'de 12 büyükşehirde (Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya ve Samsun) Ekim 2020 itibarıyla metro, hafif raylı sistem, tramvay gibi raylı sistemlerle toplu taşıma hizmeti veriliyor.

Kent içi ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik olarak bu yıl da yeni projeler programa alındı.

Bu kapsamda, büyükşehir belediyelerince dış kredi finansmanıyla yürütülmek üzere Ankara otobüs alımı, Eskişehir ve İzmir tramvay aracı alımı ve Çiğli Tramvay Hattı projeleri yatırım programına dahil edildi.

Diğer taraftan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca bütçe kaynaklarıyla finanse edilmek üzere Bursa Emek Şehir Hastanesi Raylı Sistem Hattı ile Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvay Hattı projeleri, programa alındı.

İstanbul'un her iki havalimanına metro
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapım çalışmalarına devam edilen Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Raylı Sistem Hattı projesi ile Sabiha Gökçen Havalimanı metro bağlantıları projesinin 2021 yılı içinde tamamlanması öngörülüyor. Böylece İstanbul'un her iki havalimanına da metroyla erişim imkanı sağlanacak.

Raylı sistem yatırımlarının yanı sıra gerek belediyeler gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından motorsuz ulaşım türlerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlara da devam ediliyor. Söz konusu yatırımlarla kent içi ulaşımda toplu taşımayı destekleyen sürdürülebilir ulaşım türlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi, onaylanması ve belediyelerin raylı sistem projelerinin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından devralınmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemeye yönelik yönetmelikler hazırlanacak. Raylı sistem tasarım kılavuzları güncellenecek, istatistiki veri altyapısı oluşturulacak.

Kent içi raylı sistem projelerinin incelenmesi ve onaylanmasına ilişkin mevzuat tamamlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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