Kent Kimliği Oluşturuluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hayata geçiriyor.

Ankara’nın toplumsal ve mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve kentliler tarafından tanınır olması amacıyla geliştirilen proje için Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yavaş, “Elde edilecek dokümanlar, kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için birçok insana da yol gösterecek. Çok önemli bir veri havuzu olacak” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent kimliğinin oluşturulması amacıyla hayata geçirdiği projelerine yenilerini eklemeye devam ediyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı, Cumhuriyet’in başkenti Ankara’nın toplumsal ve yapısal/mekansal değerlerinin belirlenmesi, belgelenmesi, paylaşılması ve bu yolla kentliler tarafından tanınır ve bilinir olmalarının sağlanması amacıyla ‘Bellek Ankara Projesi’ni hazırladı.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ İLE İŞ BİRLİĞİ

Kentin toplumsal ve mekânsal değerlerine ait veri tabanı oluşturulacağı, tüm bilgi ve bulguların web sitesi üzerinden paylaşıma açılacağı ‘Bellek Ankara Projesi’ için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Başkanlık makamında gerçekleşen protokol törenine, Yavaş ve Haberal’ın yanı sıra Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş ile projede görev alacak akademisyenler katıldı.

YAVAŞ: “BUNDAN SONRASI İÇİN ÜMİTVAR OLMAYA BAŞLADI”

İmza töreninden önce kısa bir konuşma yapan Yavaş, “Fiziki mekanları Ankara’da kaybettik, kaybetmek üzereyiz. 2019 yılında aday olduğum zaman ‘Ankara’nın tarihini, kültürünü ortaya çıkaracağız’ dediğimizde, ‘Ne var Ankara’da?’ deniyordu. Daha sonra hem belediyenin yaptığı çalışmalar ve yapılan birçok çalışmadan sonra yavaş yavaş bu tarih belirmeye başladı. En azından bundan sonrası için ümitvar olmaya başladı” dedi.

Yavaş, projenin Ankara için önemine şu sözlerle dikkat çekti:

“Bu yapılan çalışma fiziki mekanların geçmişi, kim yapmış, nasıl yapmış, kimler kullanmış, içindeki hikayeler derken somut olmayan kültürel mirasın da gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Bunları doğru aktarmamız gerekiyor. Ne yazık ki kent tarihi müzemiz yok. Büyük bir eksiklik… İnşallah bu hazırlanacak kent belleği yarın Kale’ye, Cebeci’ye, Keçiören’e, Ankara’nın çeşitli yerlerine uzamak suretiyle Ankara’nın bütününü kapsayan hale gelir. Bu bir başlangıç… İnşallah ileride açılacak kent tarihi müzesiyle de bunları gelecek kuşaklara aktarırız. Aynı zamanda bu elde edilecek dokümanlar kent belleğinde de bundan sonra yapılacak Ankara araştırmaları için birçok insana da yol gösterecek. Bu yönüyle de çok önemli bir veri havuzu olacak.”

HABERAL: “ANKARA’NIN GEÇMİŞİ BİZDEN SONRAKİ KUŞAKLARA AKTARILMIŞ OLACAK”

Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği yaparak projeyi yürüteceklerini belirten Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise bu projeyle Ankara’yı gelecek kuşaklara anlatma ve tanıtma fırsatı yakalamayı amaçladıklarını şu sözlerle ifade etti:

“Bugün Ankara için hayati bir projede birlikteyiz. Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı başkentimiz tarihi bir geçmişe sahip. Ülkemiz açısından da son derece önemli bir kent. Bu kentte, Cumhuriyet döneminde ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yapılan birçok proje ve tarihi eser ve binalar var. Biz geçmişimizi biraz çabuk unutuyoruz. Bu projeyle Ankara’nın 100 yıl öncesine yapılan tüm binaları ve geçmişi bizden sonraki kuşaklara bir şekilde aktarılmış olacak. Bu projeye önderlik eden Ankara Büyükşehir Belediyesinin Sayın Başkanına ve Kültür Tabiat Varlıkları Daire Başkanı ile tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum.”

ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ PROJE ALANI OLACAK

Ulus Tarihi Kent Merkezi Kentsel Sit Alanı ve çevresinde gerçekleştirilecek ve 1 yıl sürmesi planlanan 3 eş zamanlı çalışmayla elde edilen bilgi ve bulgular birbirleriyle ilişkilendirilerek paylaşıma açılacak.

-Çalışma 1 kapsamında; Ankaralıların anılarında yer etmiş ya da toplumsal değerlerin oluşmasına yol açmış yapılar, anıtlar, alanlar araştırılacak.

-Çalışma 2 kapsamında; Ankara’nın iş, bilim, sanat, kültür yaşamında önemli izler bırakmış kişileri ya da aileleri ve yaşadıkları, eğitim gördükleri, çalıştıkları, ürettikleri yapıları, ekonomik gelişimini sağlayan markaları ve bunlara karşılık gelen yapıları, sosyal gelişimini sağlayan kültür sanat kurumları, gündelik yaşamına karşılık gelen mekanları araştırılacak ve belgelenecek.

-Çalışma 3 kapsamında; Ankara’nın çok katmanlı kimliğinde önemli rol oynayan, inanç sistemini oluşturan yapıların, Ankara’ya değer katan kişilerin ya da ailelerin, kültür sanat kurumlarının, markaların, gündelik hayatın ve bunlara karşılık gelen yapıların/mekanların hikayeleri ortaya çıkarılacak. Bu şekilde kentin anlam zenginliği katılımcı ve çoğulcu bir şekilde ortaya konulacak.

Çalışmalar sonucunda bulunan değerler hakkında tanıtım metinleri hazırlanarak veri tabanına girilecek ve web sitesi üzerinden paylaşılacak. Görsel sunumlar, tasarlanacak posterlerle çeşitli platformlarda duyurulacak olan projenin bütünü için Türkçe ve İngilizce bilgilerin yer aldığı künye levhaları hazırlanacak ve çeşitli yapılara asılacak.