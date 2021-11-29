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Kent meydanı çalışmaları başladı

Kahramankazan Belediyesi’nce ilçe merkezine kazandırılacak kent meydanı için inşaat çalışmaları başladı. 
Kent meydanı çalışmaları başladı

Kahramankazan Belediyesi, örnek olacak bir çalışmayı daha ilçeye kazandırmak için kolları sıvadı. Kahramankazan Belediyesi bu kapsamda ilçe merkezine yapacağı kent meydanı için inşaat çalışmalarına başladı. Bu doğrultuda belediye binasının hemen önündeki yaklaşık 5 dönümlük alana Kahramankazan Kent Meydanı inşa edilecek. Kent meydanının altında 450 araç kapasiteli iki katlı otopark ile kafeterya, mescit, abdesthane, sosyal donatı alanları ve umumi tuvaletler yer alacak. Meydan içerisinde ayrıca yazın havuz, kışın ise buz pateni pisti olarak kullanılabilecek bir kuru havuz da yer alacak. 

Otopark sorunu çözülecek

Modern bir mimari görünüme sahip olacak kent meydanı projesi, Kahramankazan kent merkezinin çehresini değiştirecek. Kent meydanı hem vatandaşlara keyifli vakit geçirebilecekleri bir alan sunarken hem de ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm olacak. Böylece ilçe merkezinde uzun yıllardır yaşanan otopark eksikliği sona ererken, yaya ve araç trafiği de büyük ölçüde rahatlamış olacak. Kent meydanının inşa edileceği alanda yapılan zemin etütlerinin ardından inşaat çalışmaları için start verildi. Bu kapsamda iş makineleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Kahramankazan kent meydanı projesinin bir yıl içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

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Büyük değer katacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, göreve geldikleri günden bu yana verdikleri sözleri birer birer yerine getirdiklerini belirterek, “Bu sözlerimiz arasında kent meydanı inşa etmek ve ilçe merkezinde yaşanan otopark sorununu çözmek de vardı. Kahramankazan kent meydanı projesiyle hem kent meydanımıza hem de otoparkımıza kavuşmuş olacağız. Böylece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Başlattığımız çalışmalar inşallah bir yıl içinde tamamlanacak. Kahramankazan kent meydanımız halkımızın buluşma noktası haline gelecek. Ferah ve konforlu ortamıyla vatandaşlarımıza ve ilçemize büyük bir değer katacak” diye konuştu.

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