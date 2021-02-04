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Kenti savaş alanına çeviren kavgada; 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçti

Şanlıurfa’da kız kaçırma meselesi yüzünden husumetli iki aile, 2 gün içerisinde 3 kez kavga etti. Kenti savaş alanına çeviren iki aileden 40 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde ise 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçirildi.
Kenti savaş alanına çeviren kavgada; 2 tüfek, 8 demir levye, 53 sopa ele geçti

Birbiriyle akraba olan Gezen ve Gezmiş ailesi fertleri arasında, 2 yıl önce Mehmet Gezmiş'in Emine Gezen'i kaçırması nedeniyle husumet başladı. Aradan geçen süre içerisinde zaman zaman kavga eden aile fertleri, 2 Şubat günü kentin simgesi olan Balıklıgöl'de karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Onlarca kişinin birbiriyle kavga ettiği olayda 2 kişi yaralandı, taraflara ait bazı araçlar hasar gördü. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sonlandırılan olayın ardından ayrılan Gezen ve Gezmiş ailesi fertleri aynı gün akşam saatlerinde bu kez Fuzuli Caddesi’nde karşı karşıya geldi. Yeniden kavgaya tutuşan taraflar, polisin müdahalesinin ardından ayrıldı.

ARAÇLARINI ALMAK İSTERKEN YENİDEN KAVGA ETTİLER

Polisin müdahalesiyle sonlanan kavganın ardından iki ailenin fertleri, dün de bir gün önce yaptıkları kavgada hasar gören ve çekici ile yediemin otoparkına çekilen araçlarını almak için Paşabağı Mahallesi'ne gitti. Güvenlik Şube Müdürlüğü yakınlarındaki otoparkta karşılaşan taraflar yeniden kavga etmeye başladı. Onlarca kişi birbirlerine tüfek, sopa ve taşlarla saldırmaya başladı. Şubeden çıkan polislerin havaya ateş açarak sonlandırdığı kavgada 40 kişi gözaltına alındı, yaralanan 10 kişi ise ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi edildi.

ÜZERLERİNDEN TÜFEK SOPA VE LEVYE ÇIKTI

2 gün içerisinde 3 kez birbiriyle kavga eden husumetli aile fertlerinden gözaltına alınan 40 kişinin üzerlerinde yapılan aramalarda ise polislerce; 2 pompalı tüfek, 8 demir levye, 53 sopa bulundu. Emniyette sorgulanan şüphelilerden 32'si ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Sorgusu süren 8 şüphelinin ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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