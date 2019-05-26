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Kentsel dönüşüm bölgesinde olan Cinderesi'nde çalışmalar başladı

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Cinderesi bölgesinde Altındağ Belediyesi, imarlı yol açım çalışmalarına başladı.
Kentsel dönüşüm bölgesinde olan Cinderesi'nde çalışmalar başladı

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı'nın girişimleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan kira yardımı müjdesi alan hak sahiplerine bir müjdeli haber daha geldi. 4 ay içerisinde konut temellerinin atılmasının planlandığı bölgede Altındağ Belediyesi'ne bağlı ekipler imarlı yolların açım çalışmalarına başladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın talimatıyla Cinderesi bölgesinde çalışmaya başlayan ekipler ilk olarak; 1829, 1812 ile 1807. cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını yürütüyor. Cinderesi bölgesinde toplamda 2 bin 576 metre uzunluğunda imarlı yolun açılması hedefleniyor. Yol açım çalışmaları tamamlandıktan sonra bölge inşaat faaliyetlerine hazır hale getirilecek.

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AMACIMIZ PLANLI BİR CİNDERESİ

Planlı bir şehirleşme için çalıştıklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, "Altındağ Belediyesi ilçenin hemen hemen her ilçesinde bir çalışma yürütüyor. Kimi ekiplerimiz asfalt serim işini yürütürken kimi ekiplerimiz ise imar yolu açım çalışmaları yürütüyor. Cinderesi de bu bölgelerden birisi. Geçtiğimiz günlerde bölgedeki hak sahiplerine kira yardımı müjdesi vermiştik. Cinderesi'nde inşaatların başlayabilmesi için ekiplerimiz bölgede yol açım çalışmaları yapıyor. İnşallah hak sahiplerine konutlarını en kısa sürede verilmesini sağlayacağız. Amacımız sosyal donatılarıyla vatandaşların mutlu olduğu bir Cinderesi inşa etmek" ifadelerini kullandı.

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