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Kentsel dönüşüm için yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm alanlarında yılın ilk yarısında 307 milyon lira kira yardımında bulundu.
Kentsel dönüşüm için yılın ilk yarısında 307 milyon kira yardımında bulunuldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 2012'de yürürlüğe konulan 6306 sayılı "Afet Riski Alanların Dönüştürülmesi Hakkinda Kanun" ve kanunun uygulama yönetmeliği kapsamında kentsel dönüşüm uygulama alanlarında (riskli alan, rezerv yapı alanı ve riskli yapıların bulunduğu parseller) hak sahiplerine kira yardımında bulunmaya devam ediliyor.

Bu kapsamda, 2020 yılının ilk 6 ayında en fazla kira yardımı yapılan iller ise sırasıyla İstanbul, Ankara, Elazığ, Antalya ve İzmir oldu.

İstanbul'da yılın ilk yarısında hak sahiplerine 135 milyon 600 bin lira kira yardımı yapan Bakanlık, Ankara'da 28 milyon 569 bin lira, Elazığ'da 26 milyon 900 bin lira, Antalya'da 14 milyon 900 bin lira ve İzmir'de 14 milyon 200 bin lira kira yardımında bulundu.

Bu yılın ilk yarısında 244 milyon lira riskli yapı, 63 milyon lira da riskli alan kira yardımı olmak üzere toplam 48 bin 240 hak sahibine 307 milyon lira kira yardımı yapıldı.

Bu kapsamda, geçen yıl ise 106 bin 980 vatandaşa 681 milyon lira kira yardımı ödendi.

Bugüne kadar 351 bin vatandaşa 4 milyar kira yardımı yapıldı
Bakanlık, 2012'den 2020'nin Haziran ayına kadar 743 milyon lira riskli alan kira yardımı, 3 milyar 412 milyon lira riskli yapı kira yardımı olmak üzere, toplam 351 bin 260 hak sahibine 4 milyar 155 milyon lira kira yardımı yaptı.

Kira yardımı süresi riskli alan dışındaki riskli yapılarda 18 ay boyunca devam ediyor ve aylık kira bedeli Bakanlık tarafından belirleniyor.

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te devam eden kentsel dönüşüm kapsamında vatandaşlara 715 lira, Amasya, Bitlis, Edirne, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Muş, Niğde, Rize, Siirt, Uşak, Yozgat, Aksaray, Şırnak, Osmaniye, Düzce'de ise 810 lira kira yardımı yapılıyor.

Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Çorum, Elazığ, Kütahya, Ordu, Sivas, Tokat, Zonguldak, Batman, Çanakkale'de ayda 905 lira, Aydın, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van'da aylık 995 lira kira bedeli ödeniyor.

Adana, Antalya, Bursa, Konya'da hak sahiplerine 1085 lira kira yardımı yapılırken en çok kira bedeli 1150 lira ile Ankara, İstanbul ve İzmir'de veriliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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