Kentsel Dönüşüm Süreci Hızlandırılmalı

Uzmanların hemen her gün yaptığı deprem açıklamaları ışığında, kentsel dönüşüm sürecine hız katılmalı.

Sadece Mamak, Sincan, Etimesgut, Yenimahalle veya diğer bölgeler değil, Ankara'nın tamamında kentsel dönüşüm sürecine hız katılmasını öneriyorum.

Sağdan soldan kulaktan duyma bilgiler ile komşuların birbirine anlattığı dedikodular ile bu iş yürümez.

Komşuya ne yapıyorsun evi satıyor musun diyorsun, 5 yıla kalmaz kentsel dönüşüm vuracakmış buraya diyor.

Yan tarafında yer alan arsaya 5 katlı apartman yapılıyor ama onu gözü görmüyor.

Vatandaşlarımıza kentsel dönüşüm hakkında bilgi verilmeli.

İnsanlar evlerinden zoraki olarak ayrılmak zorunda kalmadan, kendi istekleri ile kentsel dönüşüme destek verecek şekilde bilinçlendirilmeli.

Vatandaşlarımızın aklında "kentsel dönüşümde evi yeniletir satarım" düşüncesi değilde, olası bir depremde can kaybının en az olmasına yönelik değerlendirmeler yer almalı.

Bu konuda hem TOKİ'ye, hem de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve Çevre Bakanlığı'na büyük iş düşüyor.

Aslında bu kentsel dönüşüm planlaması sadece Ankara için değil, 81 ilin tamamına yayılmalı.

Olası depremlerde başımıza gelecek tehlikelerin değil, daha kaliteli yaşam standartlarının da olduğunu benimsemeliyiz.

Yapılacak bilinçlendirme çalışmaları neticesinde görülecektir ki, halkın bu konuda daha olumlu adım attığı konuşulacaktır.

Umarım belirtmiş olduğum çalışmalar yapılır ve Ankara'nın tamamında kaliteli ve şehir mimarisine uygun şekilde yapılar yer alır.

Çünkü olası bir depreme ne Ankara, ne de Türkiye hazır. Geç olmadan gereken adımlar atılmalı ve kentsel dönüşüm kapsamında halkımız bilinçlendirilmelidir.

