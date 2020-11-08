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Kentsel dönüşümle 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, 8 yılda riskli alan ve riskli yapılarda bulunan yaklaşık 673 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi.
Kentsel dönüşümle 689 bin 658 konut ve iş yeri yenileniyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 689 bin 658 konut ve işyeri yenileniyor.

Dünya Şehircilik Günü etkinlikleri kapsamında bu yıl 44'üncüsü düzenlenen kolokyum, "kriz" temasıyla düzenleniyor.

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı öncülüğünce şehirleşme konusundaki krizleri çözmek için yerel idareler, ilgili kuruluşlar ve vatandaşların katılımı ile 8 yıldır yoğun şekilde kentsel dönüşüm çalışmaları sürdürülüyor.

Bu süreçte, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca 59 ilde ilan edilen 269 riskli alan ve 67 ilde yeni yerleşim alanı olarak kullanılmak üzere belirlenen rezerv yapı alanlarında çalışmalara başlandı.

Riskli alan ve rezerv yapı alanlarında yer alan yaklaşık 568 bin bağımsız birim yenileniyor. Ayrıca ülke genelinde kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında 689 bin 658 konut ve iş yeri riskli yapı statüsünde yenileniyor.

673 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkımı yapıldı
Bu çerçevede riskli alan ve riskli yapılarda bulunan yaklaşık 673 bin bağımsız birimin tahliye ve yıkım işlemleri gerçekleştirildi.

Geçmiş dönemde yaşanılan terör olayları sonucu yapısal hasarların bulunduğu Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Hakkari'deki bölgelerin yeniden imar ve ihyası yönelik çalışmalar ise tamamlanıyor.

Ayrıca 33 ilde 161 kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı (KDGPA) ve 11 ilde 16 yenileme alanı olmak üzere yaklaşık 138 bin bağımsız birimi içeren toplam 177 KDGPA ve yenileme alanı ilan edildi, çalışmalara başlandı.

Kentsel dönüşüm çalışmaları için 15,5 milyon lira kaynak sağlandı
Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında dönüşüm alanları (riskli alan, rezerv yapı alanı, kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, yenileme alanı) ve riskli yapılarda bulunan 1 milyon 396 bin bağımsız birimde ikamet eden 5 milyon vatandaşın can ve mal güvenliğini teminat altına alacak dönüşüm faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine yönelik (kira yardımı ve faiz desteği, proje ve kamulaştırma giderleri vb.) yaklaşık 15 milyar 596 milyon lira bedel Bakanlık tarafından ilgili Belediye Başkanlıkları, TOKİ, diğer paydaşlar ve vatandaşlara sağlandı.

Bakanlığın, 1999 sonrası yapı denetim kanunundaki yaptığı değişikliklerle birlikte tam 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda güven içinde oturması sağlandı. Devam eden inşaatların da tamamlanması ile nüfusun yaklaşık yüzde 45'i yani 35 milyon kişi depreme dayanıklı konutlarda oturacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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