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Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Doğu Afrika ülkesi Kenya'nın 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na (WRC) ev sahipliği yapacağı bildirildi.
Kenya, 2026'ya kadar Dünya Ralli Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak

Kenya Devlet Başkanı Uhuru Kenyatta, yaptığı açıklamada, Uluslararası Otomobil Federasyonu ve WRC arasında ülkenin ralli düzenlemesi için anlaşmaya varıldığını belirtti.

Kenyatta, bu anlaşma kapsamında Kenya'nın 2026'ya kadar üst üste WRC'ye ev sahipliği yapacağını duyurdu.

WRC'nin Kenya ayağı, 19 yıl aradan sonra yeniden düzenlenmişti.

Dünya Ralli Şampiyonası
Motor sporlarının en önemli organizasyonlarından Dünya Ralli Şampiyonası’nda 12 ayaklı 2021 takviminin altıncı rallisi, Kenya’da koşuluyor.

İlk kez 1953'te İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in taç giyme törenini anmak için düzenlenen rallinin Kenya bölümü, yeterli finansman bulunamaması nedeniyle 2002 yılında takvimden çıkartılmıştı.

24-27 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 18 etaptan oluşan toplam 320,19 kilometrelik bu yarış, WRC'nin 2002 yılından bu yana ilk Afrika durağı olarak öne çıkıyor.

Kenya'da düzenlenen yarışta, Toyota Gazoo takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, puanını 133'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fransız sürücüyü, 99 puanla Elfyn Evans ve 77 puanla Thierry Neuville izledi.

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