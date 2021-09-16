Kenya'da 2,1 milyon kişi açlıkla burun buruna

Kenya'nın çekirge istilaları ve sellerin ardından karşılaştığı kuraklık ülkede 2,1 milyon kişiyi açlık riskiyle karşı karşıya getirdi.

Kurak ve yarı kurak topraklarda yaşayan milyonlarca kişi gıda kriziyle boğuşurken, yüz binlerce çocuk ve on binlerce hamile ve emziren kadın da yetersiz beslenme nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, acil gıda ihtiyacı içerisinde olanların sayısı kuraklıkla birlikte şubat ayından bu yana yüzde 70 artarak 2,1 milyona ulaştı. 523 bin çocuğun yanı sıra 96 bin hamile ve emziren kadının kötü beslenmeden dolayı tedaviye ihtiyaç duyduğu açıklandı.

Geçen yılın ekim-aralık ve bu yılın mart-mayıs ayları arasında yağışların beklenenden düşük olması nedeniyle kurak ve yarı kurak arazilerde gıda ve su kaynaklarında kıtlık baş gösterdi.

Şimdiye kadar ülkede 20'den fazla idari bölgede ulusal felaket ilan edildi, 12 bölgede de kuraklık alarmı verildi.

Kurak arazilerde yaşayan ve çiftçilik yapan bazı topluluklar arasında su kaynakları yüzünden çatışmalar görülmeye başlandı.

Son yıllarda tarihinin en büyük çekirge istilasıyla karşılaşan ülkede kuzey ve doğu bölgelerde mevcut gıda sorununun kuraklığın etkisiyle daha da büyümesi bekleniyor.

2022 başına kadar iyileşme beklenmiyor

Kuraklık bölgelerinde yaşananlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Kenya Kızılhaç Sözcüsü Peter Abwao, kuraklığın hali hazırda 2,1 milyon kişiyi etkilediğini ancak durumun beklenen yağmurların gelmemesi halinde daha da kötüleşebileceğini söyledi.

Abwao, "Özellikle çocuklar ve hamile kadınlar için durum çok kötü. Geride kalan yağmur dönemlerinde yeterli yağış olmadı ve çekirge istilası yüzünden hasat da yapılamadı. Kuraklıkla birlikte büyük bir gıda kriziyle karşı karşıya gelmiş durumdayız." dedi.

Meteoroloji uzmanlarının yeterli yağmur yağmayacağına yönelik tahminlerinin olduğunu kaydeden Abwao, bu durumda 2022'nin başına kadar krize ilişkin bir iyileşme beklemediklerini aktardı.

"Hayvanlar teker teker ölüyor"

Abwao, "Ülkenin Somali ve Etiyopya sınırında yaşayan insanlar hayvancılıkla geçiniyor ancak hayvanlar teker teker ölüyor. Sütlerini sağamadıkları gibi ellerinde satacak bir şeyleri de yok." diye konuştu.

Basında yer aldığı gibi insanların açlıktan ölmeye başladığına ilişkin net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyleyen Abwao, halka gıda ve su temini yaptıklarını, uluslararası kamuoyundan da destek beklediklerini dile getirdi.

Abwao, yıl sonuna kadar kurak bölgelerde gıda üretimi yapılmasını da beklemediklerini dile getirdi.

Hastalık tehdidi büyüyor

Kuraklıkla birlikte gelen bir başka sorun ise hastalıklar. Hijyen koşullarının kötüleşmesinden ötürü kurak bölgelerde üst solunum yolları enfeksiyonları artmış durumda. Mayıs ayından bu yana sadece Garissa ve Turkana'da 36 şüpheli kolera vakası bildirildi.

Hasadın az olması nedeniyle şehirlerdeki gıda fiyatları yükselirken, Kenya Meteoroloji Departmanı yılın üçüncü yağmur dönemi olan ekim-aralık ayları arasında da yağışların ortalamanın altında olmasını beklediklerini duyurdu.