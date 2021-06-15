Kenyalı muhtaçlara ‘Cansuyu’ oldular

Cansuyu Derneği Kenya’da 20 tane su kuyuları açarak on binlerce mazluma umut oldu.

Nerede gerçek bir muhtaç varsa orada olmayı kendisine şiar edinen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, dünyanın dört bir yanında 23 farklı alandaki faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Bu projelerin en önemlilerinden birisi olan ve dünyada 2 milyardan fazla insanın temiz suya erişim sorununu çözmek için başlattığı “Su Kuyusu Projesi” ile milyonlarca insanı hasret kaldıkları temiz suya kavuşturuyor.

Cansuyu Derneği Ekipleri, Doğu Afrika Ülkesi Kenya’nın kuzeybatı kesiminde bulunan Kakamega şehrinin kurak köylerinde 20 tane temiz su kuyusu açılışı gerçekleştirdi. İçilebilir temiz su sorununun had safhada olduğu bölgede, açılan su kuyuları ile on binlerce Kenyalı temiz suya yılın tüm dönemlerinde ulaşabilecek. Ayrıca temiz su kuyuları ile çamurlu suyun neden olduğu birçok hastalığında önüne geçilirken, diğer yandan tarımsal ve hayvansal faaliyetlerin gelişmesine de destek olunacak. Su kuyusu açılışları sonrası bölge halkı büyük coşku ve sevinç gösterilerinde bulunurken tüm Türkiye'ye teşekkür, selam ve dualarını ilettiler.

Kenya’da Kurban Bayramı hazırlıklarına başlandı.

Su kuyusu açılışlarının ardından yaklaşan Kurban Bayramı için de çalışmalarına ve hazırlıklarına devam eden Cansuyu ekibi, yıllardır olduğu gibi vekaleti alınan tüm kurbanların tek tek vekaletleri okunarak ve kamera ile kayıt altına alınarak kesilmesi ve de hemen akabinde muhtaç bölge halkına dağıtılması sürecinin sorunsuz tamamlanması için titiz bir şekilde çalıştıklarını belirttiler.

Açtığımız kuyular kardeşlerimizin yüzünde tebessüme dönüştü.

Gerçekleştirilen Organizasyon hakkında açıklamalarda bulunan Cansuyu Derneği Dış ilişkiler Koordinatörü Bilal Değirmenci Kenya’nın kurak bölgelerinde açtıkları 20 tane temiz su kuyusu ile bölgedeki büyük bir ihtiyacın karşılandığını söyledi. Değirmenci: “Afrika’nın birçok ülkesindeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buradaki kavurucu sıcaklar ve imkansızlıklarından dolayı bu ülkelerdeki kardeşlerimiz temiz suya hasret çekerek yaşamlarını sürdürüyorlar. Bizler Cansuyu Derneği olarak bugüne kadar binlerce su kuyusu açtık ve açmaya da devam ediyoruz. Şu an Kenya’nın Kakamega bölgesinin kurak köylerindeyiz. Burada insanlar ciddi şekilde temiz su sıkıntısı çekiyordu ve biz farklı yerlere 20 su kuyusu açarak insanların temiz su ihtiyacını karşılamış olduk. Açılan su kuyuları bölge halkının yüzünde tebessüme dönüştü şarkılar söyleyip dualar ettiler. Ayrıca yaklaşan Kurban Bayramı için de çalışmalarımızı başlattık. İnşallah bölgedeki faaliyetlerimiz sürecek.” dedi.

