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Kepçe kulak ameliyatına yönelik bilinmesi gerekenler

Kepçe kulak ameliyatının günümüzde gelişen cerrahi teknikler sayesinde kolayca yapıldığını söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Demir, “Ciddi riskleri bulunmayan basit bir estetik işlem, her yaştan kişiye uygulanabilir" dedi.
Kepçe kulak ameliyatına yönelik bilinmesi gerekenler

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Mustafa Demir, kepçe kulak ameliyatı öncesi ve sonrasındaki süreç hakkında bilgi verdi.

Anatomik olarak şekli, pozisyonu veya boyutu istenildiği gibi olmayan kulak kepçesinin cerrahi olarak düzeltilmesi işlemine kepçe kulak ameliyatı (otoplasti) denildiğini söyleyen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Demir, “Kepçe kulak tam anlamıyla bir hastalık olarak sayılmasa da kişinin estetik kaygılar taşımasına, özgüven eksikliği yaşayıp sosyal yaşamında problemler yaşamasına sebep olan bir durumdur. Günümüz şartlarında cerrahi tekniklerinde gelişmesini de göz önünde bulundurarak kepçe kulaktan kolayca kurtulmak artık çok daha kolay” diye konuştu.

“AMELİYAT HERKESE YAPILABİLİR”

Op. Dr. Demir, “Kepçe kulak ameliyatı çocuk ve yetişkin herkese yapılabilir ama temel alınan alt yaş limiti genelde 5 yaş olmasına rağmen ameliyat için en uygun zamana muayene sırasında hekim ile beraber karar verilebilir. Ciddi riskleri bulunmayan basit bir estetik işlem olan kepçe kulak ameliyatı öncesi hasta muayene edilip detaylı bilgi verilir” ifadelerini kullandı.

İŞLEM 30 İLE 60 DAKİKA SÜRÜYOR

Hastanın aynı gün içerisinde taburcu edildiğini aktaran Op. Dr. Demir, “Ameliyatına karar verilen hastanın yaşı göz önünde bulundurularak lokal veya genel anestezi altında ameliyat edilebilir. 30-60 dakikalık bir sürede işlem tamamlanır. Estetik olması açısından cerrahi işlemler kulak arkasından gerçekleştirilmektedir. İşlem tamamlandıktan sonra hasta aynı gün taburcu edilir, yatış gerektirmez. İlk gün hafif bir sızlama olabilir. Tavsiye edilen ağrı kesici kullanması yeterlidir. Birinci hafta sonunda dikişler alınır. Kulağın şeklinin tam oturması 6 ay ile 1 yıl arası değişmektedir” dedi.

AMELİYATI SONRASI DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Ameliyattan sonra evde 2-3 gün dinlenmek gerektiğini söyleyen Op. Dr. Demir, “3 gün sonra bandaj çıkarılır ve sadece uyumadan önce takılması istenir bu durum uyku sırasında kulak bükülmesini engellemek için çok önemlidir. Belli bir süre kulaklara baskı uygulamamak için yan yatmaktan kaçınmak oldukça önemlidir. Ameliyat sonrasında şişlik oluşabilir bu durum normal ve geçicidir. 2-3 günlük istirahatten sonra okul veya iş hayatına dönülebilir. Bir ay boyunca gözlük, küpe ve kulağa bağlanan maske kullanılmamalıdır” diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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