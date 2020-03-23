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Kepenk kapatan esnaftan devlete çağrı!

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı koronavirüsü ile mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerin küçük esnafa yönelik olmadığını belirterek, “6 ay boyunca esnafın SGK primleri ve çalışanların maaşları devlet tarafından karşılanmalı” dedi. 
Kepenk kapatan esnaftan devlete çağrı!

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Siteler esnafı adına “Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı”nda alınan tedbirleri değerlendirdi. Taklacı alınan tedbirlerde küçük esnafa ilişkin destekler olmadığını belirterek, “Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK prim borçlarından 6 ay için muaf tutulmalı, sicil affı getirilmeli, kepenk kapatan işletmelerdeki çalışanların 6 ay boyunca maaşı devlet tarafından ödenmeli” dedi.

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KÜÇÜK ESNAFA TEDBİR YOK
Başkan Hüseyin Taklacı yaptığı açıklamada, “Ülke olarak covid-19 salgını nedeni ile zor günler geçiriyoruz. Salgın nedeni ile vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan Rahmet, ailelerine başsağlığı, hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Cenab-ı Hak milletimizi beterinden saklamasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz gün ‘Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından 100 milyar liralık bir kaynak setini devreye aldıklarını ve tedbirleri açıkladılar. Alınan tedbirlerde küçük esnafa ilişkin bir tedbirin söz konusu olmadığını üzülerek gördük.” 

SİFTAHSIZ KEPENK KAPATILIYOR
“15 Temmuz gibi devletimizin ihtiyacı olduğu günlerde devletini ve milletini yalnız bırakmayan küçük esnafımız bu zor günlerin nasıl aşılacağını kara kara düşünmektedir.Bizler kendi yağlarında kavrulan küçük işletmelerden oluşmaktayız, ne ekersek onu biçiyoruz. Siftahsız kepenk kapatmak evimize elimiz cebimiz boş gitmek bizleri oldukça etkiliyor.”

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TEDBİRLER BÜYÜK FİRMALARA YÖNELİK
“Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sağlık Bakanımızın, Sağlık çalışanlarımız ve ilgili birimlerin yoğun mesaisini görüyor takdirle karşılıyoruz. Şu an tüm dünya hükümetimizin bu takdire şayan çalışmalarını izliyor. Milletimizin ve devletimizin zor günde olduğunu biliyoruz, bu zor günlerde amacımız olmayacakları istemek yada devletimize bir yük getirmek değil ancak alınan tedbirler tüccar ve sanayici gibi büyük firmalara yöneliktir. Sokağa çıkma yasağı olmamasına rağmen şu ortamda kim sitelerde mobilya alışverişi yapabilir.”

KÜÇÜK ESNAFIN YANINDA OLUNMALI
“Dün olduğu gibi bugünde Siteler esnafı devletinin ve milletinin yanında hareket edecek, bu zor günleri gerekirse kepenk kapatmadan üretime ara vermeden sürdürecektir. Ancak alınması gerekli tedbirler bulunmakta ve küçük esnafın yanında olmak esnafımıza can suyu açısından gereklidir” dedi.

DAYANMA GÜCÜ YOK
Taklacı sözlerini şöyle sürdürdü, “Esnafımıza, memur vatandaşlarımız gibi ay sonu bankamatik kartlarına maaş yatmamaktadır. Küçük esnafımızın birçoğu her gün yapacağı bir siftaha bakmakta, olduğu zaman harcamakta olmadığında kapısına kilit vurmaktadır. Maalesef küçük esnafımızın günlerce atölyesini dükkanını siftahsız kapatarak dayanma gücü ve ekonomik imkanları bulunmamaktadır.”

MUAF TUTULMALI
“Cumhurbaşkanımızdan ricamız, virüs salgınından dolayı etkilenen esnafımızın Muhtasar ve KDV tevkifatı ile SGK prim borçlarından 6 ay için muaf tutulması gerekmektedir. Esnafımıza 6 ay boyunca kira desteği sağlanmalıdır. Kredi ihtiyacı olan esnafımıza sicil affı düzenlenmeli, kredi çekebilmesinin önü açılmalıdır. Açık olan esnafımızın yanında çalışan personel ücretlerinin yarısını, kapalı esnafımızın yanında çalışan ücretlilerin tamamı 6 ay boyunca devlet tarafından ödenmelidir. En önemlisi ise en kısa zamanda Siteler esnafımızla buluşmanız onlara kucak açarak yanlarında olduğunuzu göstermenizdir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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